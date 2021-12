Tilmann Galler: „Aktienmärkte haben den Gipfel noch nicht erreicht“

Die Experten von J.P. Morgan Asset Management erwarten, dass das Umfeld für Risikoanlagen und für die Aktienmärkte weiter freundlich ist. Trotz aktueller konjunktureller Schwäche gehen wir davon aus, dass die Börsen bis zum Jahresende weiter steigen können. So bewegten sich die Bewertungen von Aktien auf einem im historischen Vergleich nach wie vor fairen Niveau.Trotz der jüngsten, teilweise deutlichen Kursanstiege in Richtung früherer Hochs und teilweise sogar darüber hinaus weisen die wichtigsten Indizes immer noch angemessene Kurs-Gewinn-Verhältnisse auf. Von Bewertungen, die in der Vergangenheit mit einem Ende des Bullenmarkts einhergingen, sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Das bedeutet für die Notierungen, dass wir aus Bewertungsgründen noch Luft nach oben haben.Auch die Geldpolitik der Notenbanken schafft gute Voraussetzungen für weiter steigende Kurse. Aufgrund der Maßnahmen der Europäischen Zentralbank, der US-Notenbank Fed – aber mittlerweile auch der Bank of Japan – und den damit einher gehenden Niedrigzinsen und Anleihekäufen, führt für Anleger derzeit kaum ein Weg an Aktien und anderen höher rentierlichen Anlagen vorbei.Wir erwarten, dass sich die Politik des billigen Geldes in den USA voraussichtlich noch bis Ende 2014 fortsetzen wird. Negative Realzinsen bei Staatsanleihen und steigende Vermögenswerte dürften sich auch weiterhin positiv am Aktienmarkt bemerkbar machen.Ein weiteres Argument für Investitionen in den Aktienmarkt stellt nach Ansicht von Tilmann Galler die aktuelle Schwächephase in der Konjunktur dar. Das Verbrauchervertrauen ist derzeit niedrig, und es herrscht eine große Skepsis gegenüber der Zukunft.Wir erwarten jedoch in der zweiten Jahreshälfte eine Belebung der Weltwirtschaft, was sich auch in einer wieder verbesserten Ertragskraft der Unternehmen widerspiegeln sollte. Für Aktien und insbesondere Zykliker wäre ein solches Umfeld ideal.Aus diesem Grund ist auch eine Übergewichtung von Aktien gegenüber Anleihen sinnvoll. Zwar tue ein Anleger immer gut daran, ein ausgewogenes, breit gestreutes Portfolio beizubehalten. Nichtsdestotrotz sollte er jedoch gerade vor dem Hintergrund der finanziellen Repression und der niedrigen Zinsen berücksichtigen, dass Aktien allein schon dank ihrer Dividenden eine attraktive Ertragsquelle sind.Welche Entwicklungen derzeit sonst die Märkte bewegen, ist Gegenstand des jüngsten Guide to the Markets von J.P.Morgan Asset Management. Diese umfangreiche Sammlung von Marktdaten beleuchtet regelmäßig die Kapitalmärkte und wirtschaftlichen Trends anhand verständlicher Charts.