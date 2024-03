Tim Albrecht galt als gefeierter Star-Fondsmanager. Heute beschreibt sich der 51-Jährige fernab der Finanzwelt als „Hausmann, Privatier und Übungsleiter Sport“. Vergangenen Donnerstag stand er jedoch als Zeuge im Prozess um den spektakulären Zusammenbruch von Wirecard vor Gericht. Albrecht, der einst Milliarden im DWS Deutschland verwaltete, gab Einblick in seine Entscheidungen, die zu massiven Investitionen in Wirecard-Aktien führten. Zum Jahreswechsel sei sein „Arbeitsverhältnis mit der DWS erloschen“, erklärte Albrecht.

Zur Hochzeit seiner Karriere verwaltete Albrecht über 8 Milliarden Euro. Seine Entscheidung, fast 10 Prozent des Fondsvermögens in Wirecard zu investieren, begründete er mit den verlockenden Wachstumsversprechen des damaligen Managements. Diese Entscheidungen trugen jedoch zu seinem beruflichen Niedergang bei, nachdem Wirecard in einem der größten Finanzskandale Deutschlands zusammenbrach. Fast 2 Milliarden Euro wurden auf Treuhandkonten vermisst, was zu Wirecards Insolvenz führte.

Nach dem Wirecard-Untergang musste auch Tim Albrecht gehen

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Albrecht räumte einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ zufolge ein, trotz früherer Bedenken und Warnzeichen, wie den undurchsichtigen Bilanzen und Wirecards zwielichtigen Geschäftsanfängen, in das Unternehmen investiert zu haben. Er gestand, die Kritik von Shortsellern und Journalisten als Teil einer Komplott-Theorie abgetan zu haben, bis ein KPMG-Bericht die gravierenden Unregelmäßigkeiten aufdeckte. Als der Bericht vorlag, sei er „fast vom Stuhl gefallen“.

Sofort verkaufte er etwa die Hälfte der Wirecard-Aktien, so Albrecht. Beim Rest wollte er abwarten. Ein Fehler: Wirecard war nach wenigen Tagen erledigt. Zu seinem Investment sagte er: „Das war der erste Sargnagel.“

Nach dem Zusammenbruch von Wirecard musste sich Albrecht internen Untersuchungen und der Kritik der DWS-Führung stellen. Sein Versuch, zurückzutreten, wurde abgelehnt. Er verließ das Unternehmen im Frühjahr 2023.

Der Prozess gegen die frühere Wirecard-Führung, darunter Ex-Vorstand Markus Braun, der schwerer finanzieller Vergehen beschuldigt wird, setzt sich fort.