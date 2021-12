Tim Bröning von Fonds Finanz 5 Fonds für die langfristige Altersvorsorge

| Foto: Morningstar Direct

Die Fidelity Zielsparfonds ziehen auf einen langfristigen Kapitalzuwachs ab. Fidelity hat eine ganze Reihe von Fonds mit unterschiedlichen Zieldaten im Angebot. Beispielhaft haben wir den Fidelity Target 2050 herausgegriffen. Er ist speziell auf Investoren ausgerichtet, die einen Großteil ihres investierten Geldes im Jahr 2050 zur Verfügung haben möchten.

Ein Fidelity-Team unter Fondsmanager Eugene Philalithis dafür, dass das Depot immer geringeren Schwankungen ausgesetzt ist, je näher der anvisierte Zielzeitpunkt rückt. Schritt für Schritt wird von risikoträchtigeren Anlagen in risikoärmere umgeschichtet. Aktuell investiert der Fonds zu 100 Prozent in Aktien, die er in Form von ETFs hält. Je näher das Zieldatum rückt, desto mehr schwankungsarme Anleihen kommen ins Portfolio.

Morningstar-Kategorie: Lautzeitfonds 2046+

Fondsmanager: Eugene Philalithis

Auflegung: 3.03.2014

Fondsvolumen: 32 Mio. Euro

ISIN: LU1025014546

Performance 3 Jahre: 8,59 Prozent p.a.