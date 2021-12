Tim Stevenson: „Draghi ist konsequent“

EZB-Chef Mario Draghi machte kürzlich mit sehr radikalen Äußerungen von sich reden. Er sagte, die EZB werde im Rahmen ihres Mandats „alles Notwendige tun, um den Euro zu erhalten“, und fügte hinzu: „Glauben Sie mir – es wird ausreichen“. Der EZB-Rat stellte sich voll hinter die Aussagen von Draghi, und auch verschiedene europäische Regierungschefs sowie US-Finanzminister Geithner gaben ihm Rückendeckung. An den Märkten herrschte daraufhin tagelang große Aufregung, bevor in der vergangenen Woche die letzte EZB-Sitzung vor der Sommerpause mit anschließender Pressekonferenz stattfand.Nach der Sitzung waren die Reaktionen anfangs negativ. Die Investoren zeigten sich enttäuscht, weil keine sofortigen Maßnahmen versprochen worden waren. Zudem mangelte es den Plänen an konkreten Angaben zu Umfang und Modalitäten. Wir halten Draghis Kommentare jedoch für konsequent und möchten den Blick auf einige der positiveren Teile seiner Rede lenken, die uns wichtig erscheinen. So betonte Draghi erneut, die EZB werde alles Notwendige tun – Interventionen an den Staatsanleihemärkten eingeschlossen –, um den Transmissionsmechanismus der Geldpolitik wiederherzustellen.In Betracht kämen etwa „Offenmarktgeschäfte in dem Umfang, wie er zur Erreichung des Ziels erforderlich“ sei. Das Ausmaß etwaiger Anleihekäufe wird zwar nicht genau definiert, doch die EZB behält sich vor, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen. Draghi ist (wie alle) unglücklich darüber, dass die Renditen an den Anleihemärkten einiger europäischer Randstaaten nicht auf die Maßnahmen reagiert haben, die dort zur Verbesserung der Finanzlage getroffen worden sind.Er machte auch klar, dass die EZB erst tätig werden könne, wenn Mitgliedsstaaten (Spanien und/oder Italien) einen Antrag auf Unterstützung gestellt hätten. Die mit einem solchen Ersuchen verbundene Stigmatisierung sowie die Mitsprache der „Troika“ in haushaltspolitischen Fragen haben bisher verhindert, dass es dazu gekommen ist. Bleibt zu hoffen, dass dieser Schritt für nationale Regierungen akzeptabler wird, wenn auch die „Feuerkraft“ der EZB hinzukommt.Trotz der gemischten Reaktionen glauben wir, dass Draghi begonnen hat, das Fundament für durchgreifende Maßnahmen zu schaffen. Wir rechnen mit weiteren Interventionen an den Anleihemärkten (in erster Linie erwarten wir Käufe von Anleihen mit kurzen Laufzeiten) und mit unterstützenden Aktionen in allen Bereichen.Dabei dürften die Instrumente zum Einsatz kommen, die gegenwärtig zur Verfügung stehen, während im Hintergrund weiter gehende Maßnahmen vorbereitet werden. Tatsächlich sind die Renditeaufschläge an den peripheren Anleihemärkten in der Zwischenzeit gesunken, und die Aktienmärkte haben den größten Teil ihrer Verluste von Donnerstagnachmittag wieder aufgeholt.Alles braucht Zeit, sehr viel Zeit – aber uns ist ja schon seit längerem klar, dass die Verringerung der weltweit angehäuften Schuldenberge ein langfristiger Prozess ist. Einige der Maßnahmen, die zu diesem Zweck ergriffen werden, schwächen das Wachstum noch zusätzlich. Das führt natürlich zu Frustration. Unterdessen sieht die Realität so aus, dass die Unternehmenszahlen für das zweite Quartal überwiegend positiv waren, und an den europäischen Aktienmärkten finden wir eine Vielzahl von Titeln, die attraktiv bewertet sind und eine gute Performance zeigen.