Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre To-do-Liste in Rekordzeit abarbeiten und dennoch pünktlich zum Feierabend-Drink erscheinen. Ein schöner Gedanke, oder? Und er kann Realität werden – dank der Zeitmanagement-Methode Timeboxing, die die Geschäftswelt erobert.

Timeboxing: Tetris im Kalender

Beim Timeboxing wird jeder Aufgabe oder Aktivität ein festes Zeitfenster zugewiesen. Anstatt also eine Aufgabe so lange zu bearbeiten, bis sie abgeschlossen ist, steht nur ein spezifischer Zeitraum zur Verfügung.

Die Effektivität von Timeboxing basiert auf dem Parkinsonschen Gesetz, das besagt: „Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht.“ Mit anderen Worten: Ohne klare zeitliche Begrenzung neigen Menschen dazu, Aufgaben länger zu bearbeiten als nötig.

Timeboxing schafft einen künstlichen Zeitdruck, der den Fokus schärft und die Effizienz steigert. Es hilft auch, Perfektionismus zu vermeiden und fördert die Konzentration auf das Wesentliche.

Beim Timeboxing teilt man den Tag in einzelne Boxen ein, denen man ein festes Zeitkontingent zuweist. | Foto: DAS INVESTMENT

Auch Google und Microsoft setzen darauf

Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Tag sei nun durchgetaktet, dann schauen Sie besser nicht in den Outlook-Kalender von Tesla-Chef Elon Musk oder Microsoft-Gründer Bill Gates. Beide sind prominente Verfechter der Timeboxing-Methode und sollen Medienberichten zufolge ihre Tage in extrem kleinteilige Zeitfenster strukturieren – teilweise sogar in Fünf-Minuten-Slots.

Das setzt eine präzise Planung voraus, kann aber die Produktivität enorm steigern. Und vielleicht ist es das Geheimnis, wie man gleichzeitig Raketen ins Weltall schicken und ständig neue Unternehmen gründen kann.

Nicht nur Einzelkämpfer schwören auf Timeboxing. Unternehmen wie Google und Microsoft haben die Methode in ihre DNA integriert. Google beispielsweise nutzt Timeboxing im Projektmanagement und in der Softwareentwicklung. Auch Microsoft, unter der früheren Führung von Bill Gates, hat das Prinzip in vielen Bereichen implementiert, um die Effizienz und Effektivität der Teams zu maximieren.

So boxen Sie sich durch den Tag

Um Timeboxing erfolgreich in den eigenen Alltag zu integrieren, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

Aufgabenliste erstellen: Zunächst sollten alle anstehenden Aufgaben aufgelistet werde (ja, auch der Kaffee mit Kollegen zählt) Zeitschätzung: Für jede Aufgabe wird die voraussichtlich benötigte Zeit geschätzt. Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Zeitfenster im Kalender: Basierend auf diesen Schätzungen werden feste Zeitfenster im Kalender reserviert. Pausen einplanen: Wichtig ist, auch Pausen zwischen den Timeboxen einzuplanen. Sie sind kein Roboter, auch wenn Ihr Timeboxing-Plan Sie für Außenstehende vielleicht so erscheinen lässt.

Wichtig: Legen Sie für die Timeboxen nicht nur die Zeit fest, sondern auch das Endergebnis.

Das rät der Timeboxing-Profi

Andreas Hobi, ein Experte für Zeitmanagement, betont die Bedeutung der richtigen Balance: „Zu kurze Zeitfenster führen zu Stress, zu lange Zeitfenster führen zu Zeitverschwendung. Taste dich deshalb an die optimale Länge heran.“

Seine Faustregel für den Start lautet, sämtliche Zeitfenster mit dem Faktor 1,25 zu berechnen. Gehen Sie also davon aus, eine Aufgabe sei in einer Stunde zu schaffen, planen Sie besser 75 Minuten ein. So vermeiden Sie Frust und behalten Ihre Motivation.

Um ein besseres Verständnis für die eigene Geschwindigkeit zu bekommen, können Zeiterfassungs-Apps helfen. Nach ein paar Wochen wird es Ihnen leichter fallen, realistische Zeitschätzungen vorzunehmen

Fazit: Zeit ist Geld, aber Timeboxing ist Gold

Timeboxing ist mehr als nur ein Trend im Zeitmanagement. Es ist eine bewährte Methode, die von einigen der erfolgreichsten Unternehmern und Unternehmen der Welt eingesetzt wird. Durch die Schaffung klarer zeitlicher Strukturen und die Förderung von Fokus kann Timeboxing zu einem wertvollen Werkzeug werden, um die persönliche und unternehmerische Produktivität zu steigern.

Aber Vorsicht: Richtig angewendet, könnte es Ihr Leben so effizient machen, dass Sie plötzlich nicht mehr wissen, was Sie mit all der gewonnenen Zeit anfangen sollen. Vielleicht ein neues Hobby? Oder doch die Gründung eines neuen Unternehmens? Mit Timeboxing steht Ihnen die Welt offen – Slot für Slot.