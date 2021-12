„Timing ist weniger wichtig“

Wir halten die Bereitschaft, in Aktien zu investieren, grundsätzlich für wichtiger als die Fokussierung auf das richtige Timing. Uns ist daran gelegen, Unternehmen ins Portfolio zu nehmen, die langfristig eine bessere Wertentwicklung erwarten lassen als der breite Markt – bei niedrigeren Schwankungen.Einige makroökonomische Indikatoren zeigen für die nähere Zukunft in der Tat keine Boom-Epoche an. Dies ist für unser Portfolio jedoch auch nicht notwendig, weil Qualitätsunternehmen in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie auch ohne volkswirtschaftliches Wachstum stabiles Gewinnwachstum generieren können.Ein Qualitätsunternehmen zeichnet sich für uns durch ein überdurchschnittliches, vorhersehbares und möglichst nicht zyklisches Gewinnwachstum aus. Es ist in der Regel in der Lage, künftiges Wachstum aus laufenden Erträgen zu finanzieren, ohne Schulden zu machen. Darüber hinaus zeigt sich Qualität für uns in einem verantwortungsbewussten und an einem langfristigen Erfolg ausgerichteten Management.Nehmen Sie den Brillenglashersteller Essilor aus Frankreich. Er ist Weltmarktführer, fünfmal größer als der nächste Konkurrent und sehr innovativ: Jüngst brachte Essilor eine neue Antibeschlag- Beschichtung auf den Markt. Das Unternehmen baut seine Marktposition durch den Kauf von kleinen Laboren und neuen Technologien aus, ohne sich stark zu verschulden. So profitiert Essilor, und am Ende mittelbar der Anleger, langfristig davon, dass Europas Bevölkerung immer älter wird – was die Nachfrage weiter ansteigen lässt. Außerdem hat Essilor zunehmend eine dominierende Marktposition in Schwellenländern wie China und Thailand. Wir erwarten für Essilor stabile zweistellige Gewinnsteigerungen.Wir bleiben in allen Marktphasen unserer Philosophie treu. Unser Ziel ist es, für unsere Anleger langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. In Zeiten stark steigender Aktienmärkte sind wir in der Regel etwas hinter dem Markt, dafür verlieren wir in schwachen Phasen deutlich weniger und generieren dadurch den größten Teil unserer Outperformance. Bedingt durch die aufgezeigte Vorgehensweise orientieren wir unseren Fonds nicht an einem Vergleichsindex.Das ist richtig. Wir halten im Comgest Growth Europe derzeit lediglich 33 Positionen. Denn Gesellschaften, die in unser Beuteschema passen, gibt es nun mal nicht wie Sand am Meer.Auch dieser Fonds setzt auf Qualitätswachstumswerte, investiert aber in Unternehmen, die sich in einer früheren Phase ihres Wachstums befinden oder über eine kürzere Aktienmarkthistorie verfügen. Außerdem kommen Unternehmen infrage, die sich zwar in zyklischeren Industrien bewegen, aber dank ihrer Nischenpositionen und besonderer Geschäftsmodelle auch in Wirtschaftskrisen profitabel bleiben. Daneben hat der Fonds ein größeres geografisches Anlageuniversum, er kann etwa auch in Russland oder der Türkei investieren.Ja, etwas. Er hat derzeit rund 40 Titel im Portfolio. Es kommt aber nur dann eine neue Aktie hinzu, wenn sich aus Sicht der Bewertung eine besondere Gelegenheit auftut: daher auch das „Opportunities“ im Namen. Aufgrund des unterschiedlichen Risikoprofils verhält sich der Fonds in schwierigen Zeiten nicht ganz so defensiv wie unser Klassiker Comgest Growth Europe, doch wenn die Aktienmärkte steigen, schneidet er überdurchschnittlich gut ab.Sehr wichtig sind uns Gewinnzuwächse von mehr als 10 Prozent jährlich über die nächsten Jahre. Nur wenn wir dies sicher prognostizieren können, ist die Firma ein Kandidat für unser Portfolio. Darüber hinaus stellen wir uns die Frage, ob wir dem Management dauerhaft zutrauen, die Gesellschaft in stabilem Fahrwasser zu halten. Letztlich muss uns der Einstiegspreis angemessen erscheinen. Können Unternehmen diesen Dreiklang wiedergeben, zögern wir nicht, für unsere Anleger zu investieren.Die gesamte Interviewserie finden Sie hier Franz Weis ist bei Comgest für europäische Aktien verantwortlich und managt den europäischen Aktienfonds-Klassiker Comgest Growth Europe sowie den Comgest Growth Greater Europe Opportunities. Der gebürtige Bayer (Jahrgang 1967) begann seine berufliche Laufbahn im Jahre 1990 als Analyst und Portfoliomanager bei Baillie Gifford. 1996 wechselte er zu F&C Asset Management in der Position als Senior Portfoliomanager. Dort war er im Team für „Continental European Equities“ tätig, bevor er 2005 zu Comgest wechselte.