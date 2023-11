Star-Investor im Interview „Vom Lärm an den Märkten nicht kirre machen lassen“

DAS INVESTMENT: Herr Hambro, Sie sind globaler Leiter des thematischen und sektorbasierten Investierens und Leiter des Rohstoff-Teams bei BlackRock. Warum sollten sich Anleger mit thematischem Investieren befassen?

Evy Hambro: Megaforces gelten als Treiber, die die Zukunft der Weltwirtschaft und der Gesellschaft prägen. Das BlackRock Investment Institute zählt dazu den technologischen Fortschritt, den demografischen und sozialen Wandel, die rasche Verstädterung, Klimawandel und Ressourcenknappheit sowie die Entwicklung des globalen Wohlstands. Marktteilnehmer, die auf die transformativen Kräfte der Megaforces setzen möchten, aber nicht das Know-how haben, um möglichst optimal ihr Portfolio auf diese Zukunftsthemen auszurichten, sollten sich unsere Fondslösungen für themenbasierte Investments näher ansehen.

Wer vor zwei Jahren beispielsweise einen Nachhaltigkeitsfonds gekauft hat, dürfte an diesem Megatrend derzeit aber kaum Freude haben…

Hambro: Wir haben im Jahr 2001 einen Fonds auf den Markt gebracht, der das Thema erneuerbare Energien in den Fokus stellt. Schwerpunkte sind Themen wie saubere Energie, Energieeffizienz und saubere Mobilität. In den ersten zwölf Monaten hat er gut performt und kam dann für die nächsten 14 Jahre nicht mehr vom Fleck. Heute ist es der Aktienfonds mit Anteilen nachhaltiger Energieunternehmen auf dem Markt, der langfristig gesehen die beste Performance hat. Kurz gesagt, Timing ist ein sehr komplexes Thema.

Auch wenn es eine schwierige Aufgabe ist: Worauf achten Sie beim Timing?

Hambro: Beim Timing sind Wendepunkte in der Entwicklung eines Anlagethemas ganz wichtig. Ein Wendepunkt ist oft durch drei Faktoren gekennzeichnet:

Druck durch Regulatorik

Gesellschaftliche Umbrüche

Wirtschaftliche Entwicklungen

Alle diese drei Aspekte treffen auf den Wandel von „Brown to Green“ zu, wie der Trend in den USA heißt; also der Wandel weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien.

Hambro: Der globale Trend des Übergangs zu erneuerbaren Energien ist ein ganz wichtiges Anlagethema. Es bedeutet, von einer Welt, die bislang auf der Notwendigkeit der kontinuierlichen Verbrennung von nicht erneuerbaren, Kohlenstoff emittierenden Energiequellen ausgerichtet ist – in Kraftwerken, für die Errichtung und den Betrieb von Gebäuden, in der Industrie und im Verkehr – zu einer Welt überzugehen, die durch umfassende Elektrifizierung gekennzeichnet ist. In dieser neuen Welt werden eine Reihe von erneuerbaren, emissionsarmen oder emissionsfreien Energiequellen für die genannten Anwendungsbereiche genutzt.

Derzeit steht beispielsweise der eine oder andere Autohersteller in den Industrieländern vor der Frage, wie sich der Wandel so bewerkstelligen lässt, dass die nötigen Produkte für die Kunden erschwinglich sind.

Hambro: Wir stehen hier nicht vor der Wahl, sondern es ist etwas, das unbedingt getan werden muss. Auch in diesem immens großen Bereich werden wir Gewinner und Verlierer sehen.

Wie wollen Sie es schaffen, als Investor die Spreu vom Weizen zu trennen?

Hambro: E-Autos, Windturbinen und Solaranlagen – für alle diese Neuerungen braucht es Lieferketten. Und viel Finanzierungskapital. Wir suchen nach Schlüsselunternehmen, die die größten Nutznießer sein werden, auch wenn ihre Namen heute zum Teil vielen Anlegern noch kein Begriff sind.

Und wir sehen uns Unternehmen genau an, die die Lieferketten für die gesuchten Schlüsselunternehmen stellen. Hier sehen wir eines im Vergleich zu den Unternehmen, die Anleger vordergründig im Zusammenhang mit der Energiewende auf dem Schirm haben: Teils riesige Bewertungsunterschiede.

In einem jüngst aufgelegten neuen Fonds berücksichtigen wir genau diese beiden Themenkomplexe: Wir investieren in Unternehmen, die Materialien und Werkstoffe für Technologien produzieren, mit denen sich die globale CO 2 -Belastung verringern lässt. Und wir setzen auf Unternehmen, die zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen im Werkstoffsektor selber beitragen.

Wo sehen Sie besonders große Chancen?

Hambro: Zwar entstehen hin und wieder Unsicherheiten mit Blick auf den Entwicklungspfad, aber es gibt kein Entkommen vor der Realität: Ein sprunghafter Anstieg der Metall- und Rohstoffversorgung wird erforderlich sein, um das neue Energiesystem auf den Weg zu bringen. Kupfer für die Stromnetze, Batteriemetalle für viele Millionen Elektrofahrzeuge, Stahl und Seltene Erden für Windturbinen, Nickel und Platingruppenmetalle für Elektrolyseure sowie Stahl, Polysilizium, Aluminium, Zink und Silber für Solarmodule sind nur einige Beispiele, bei denen die Chancen enorm groß sind.

Viele Anleger sind derzeit verunsichert, weil die Volatilität an den Märkten stark gestiegen ist. Was können Sie den Investoren mit auf den Weg geben?

Hambro: Mich erstaunt immer, wie sehr der Markt auf kurzfristige Dinge fixiert ist, wodurch Volatilität entsteht. Ein Beispiel: Vor wenigen Jahren diskutierten wir noch über den Zusammenbruch einer Bank in Zypern; das Finanzsystem der Insel im Mittelmeer stand vor dem Kollaps, Europa war im Panikmodus. Heute erinnert sich kaum jemand mehr an die Ereignisse.

Auch wenn wir es schon oft gehört haben: Man darf sich vom Lärm an den Märkten nicht kirre machen lassen. Man sollte über die kurzfristigen Ereignisse die langfristigen Trends nicht vergessen. Wer Geduld, Zuversicht und Mut mitbringt, hat gegenüber vielen anderen Anlegern gute Chancen und kann sehr substanzielle Renditen erzielen. Überhastetes, kurzzeitiges Trading kann in Phasen hoher Volatilität Werte vernichten. Anleger sollten sich nicht vor den Marktereignissen fürchten und Medien-Hypes nicht überbewerten – wenn sie überlegt investieren und geduldig bleiben, klappt es mit dem Erzielen von Alpha.

Mehr zur Rückkehr von Alpha finden Sie hier.