DAS INVESTMENT: Herr Buss, Ihr Fonds „Patient Capital“ hat im vergangenen Jahr eine Rendite von über 30 Prozent erzielt. Es dominierten vor allem die sogenannten „Magnificent Seven“ - Microsoft, Apple, Amazon und Co - die Schlagzeilen. Hat deren Performance Ihren Erfolg getrieben? Timo Buss: Lediglich zu einem kleinen Teil, da nur zwei der sieben Tech-Riesen bei mir eine Rolle spielen. Ansonsten bin ich nicht übermäßig auf die „Magnificent Seven“ fokussiert und halte seit Fondsstart keine Anteile an Tesla, Nvidia, Meta oder Apple. Mein Fonds zeichnet sich durch einen breiten Branchenmix aus mit Beteiligungen beispielsweise auch im Einzelhandel oder bei Getränkeherstellern. Den Erfolg letztes Jahr haben auch andere Titel ermöglicht, die weitgehend unter dem Radar laufen. Beispielhaft steht der Kursanstieg um 70 Prozent beim Mutterkonzern der mexikanischen Kiosk-Kette Oxxo, über die wir vor einem Jahr ausführlich sprachen. Insgesamt haben über 150...

Warum wird dann so viel über die Magnificent Seven gesprochen?

Buss: Das liegt in der Natur der Sache. Wenn sieben Aktien in zwölf Monaten zwischen 50 und mehr als 200 Prozent Rendite erzielen, facht das natürlich die Fantasie an. Hinzu kommt der Effekt, dass diese Unternehmen aufgrund ihrer schieren Größe und des ETF-Booms quasi zum „Lieblingsinvestment“ der passiven Anleger geworden sind. Daraus abzuleiten, dass man diese Aktien zwingend halten muss, um den Markt zu schlagen, greift meiner Meinung nach viel zu kurz. Denn die Unternehmen könnten unterschiedlicher gar nicht sein, was ihre Perspektiven und Bewertungen angeht.

Können Sie das konkretisieren?