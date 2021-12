Egon Wachtendorf 15.01.2015

Timo Wopp als Lebenshilfe-Coach „Kursziele: Aufstehen, Duschen, Anziehen“

Für alle, die 2015 in punkto persönlicher Entwicklung durchstarten möchten, hält Lebenshilfe-Coach Timo Wopp eine Fülle an Möglichkeiten bereit: Sein aktuelles Seminar-Angebot reicht von „Let’s burn out the burnout“ bis zu „Emotionen in Behördenschreiben erkennen“. Auch das Thema „Lebe Deinen Traum“ kommt nicht zu kurz.