Tim Ash von RBC: Meine 5 Emerging Markets für 2025

Timothy Ash lehnt sich entspannt in seinem Sessel im Hamburger Konferenzraum zurück. Wien, Hamburg, Mannheim – seine Tour führt ihn im Januar durch den deutschsprachigen Raum. Viele Menschen, viele Gespräche. Der Londoner Stratege für Schwellenländer-Staatsanleihen von Blue Bay Asset Management ist ein gefragter Gesprächspartner, seine Expertise ist außergewöhnlich.

Ash ist bester Dinge. „Nach Jahren, in denen es schwierig war, wirklich überzeugende Bottom-up-Stories zu finden, sehe ich jetzt über das gesamte Emerging-Markets-Spektrum hinweg eine Reihe sehr positiver Entwicklungen“, sagt er und lacht.

Burgunderrote Hose und dunkle Ledersneaker: Ashs Kleidungsstil ist so unkonventionell, wie seine Analysen präzise sind. An seinem Jackett sticht ein gelb-blauer Anstecker hervor – nicht nur eine kleine politische Botschaft, sondern auch ein Hinweis auf seine Jahre in der Ukraine.

Während des exklusiven Roundtable-Gesprächs unterhält er die Gäste mit präzisen Analysen und humorvollen Anekdoten aus seiner jahrzehntelangen Karriere. Immer wieder beugt er sich mit einem verschmitzten Lächeln nach vorne: „This is off the record please" – ein Hinweis an den einzigen Journalisten im Raum, an DAS INVESTMENT.