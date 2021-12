Tipp-König 2010: So sehen Sieger aus

2010 schloss der Dow Jones bei 11577,51 Punkten. Er sah ihn Anfang 2010 bei 11769 Punkten und lag damit nur 1,6 Prozent daneben. Auch seine Tipps für den Dax, Gold, Öl und Euro-Dollar reichten erstaunlich dicht an die tatsächlichen Schlussstände heran.Er konnte die Märkte lesen wie kein Zweiter, dennoch möchte der Sieger unsere Tippspiels "Tipp-König 2010" nicht beim Namen genannt werden. "Danke für die Glückwünsche!!!", so seine Antwort auf unsere Mail, in der wir den zehn Top-Platzierten die frohe Kunde überbrachten.Er betreute bei einer deutschen Großbank vermögende Privatkunden; vor kurzem verließ er jedoch seinen Arbeitgeber und bastelt gerade an der weiteren Karriere. Wir respektieren seinen Wunsch und sagen: Super gemacht!Den präzisesten Einzeltipp 2010 gab die siebtplatzierte Anke Loth (Foto), Acb GmbH Wiesbaden, aus Koblenz ab: Mit ihren 11.588 Punkten beim Dow Jones verfehlte sie den Jahresendstand um lediglich 10,49 Zähler beziehungsweise 0,1 Prozent. Können oder Glück? "Wenn ich mich zwischen nur diesen beiden entscheiden muss, dann Glück", gibt sich Loth bescheiden.Eine schöne Stange Geld hätten unsere Gewinner verdienen können, hätten sie ihre Prognosen mit den passenden Investments versilbert. Den sofortigen Ruhestand unter Palmen hat jedoch keiner unserer Tipp-Könige geplant: "Ich hoffe noch möglichst lange diesem tollen Beruf nachgehen zu können", so der sechstplatzierte Anlageberater Egon J. Eisenbürger, Eisenbürger & Partner, aus Polch.Auch Irene Wendt (Platz 9), Findependence, aus Berlin muss gestehen: "Auf meinem Konto ist noch reichlich Platz – weil Frauen auch viel Phantasie bei der Mittelverwendung haben."Wo stehen Dax, Dow Jones, Gold (US-Dollar), Öl (Brent, US-Dollar) und Euro-Dollar (Euro in US-Dollar) am Jahresende 2011? Senden Sie Ihre Tipps mit dem Betreff "Tipp-König 2011" bis Mittwoch, den 12. Januar 2011 an [email protected] Zielsichere Tipps: Können oder Glück? Konnten die Kunden profitieren? Platzt das eigene Depot aus allen Nähten? Was hätten Sie gerne als Preis: Ein Jahresabo von DAS INVESTMENT oder eine gute Flasche Wein? Und wo stehen die Märkte Ende 2011? Die Antworten unserer Tipp-Könige lesen Sie auf den folgenden Seiten.