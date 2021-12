Tipp unter Kollegen PKV rückwirkend gekündigt? Das sollten Berater ihren Kunden raten

Derzeit häufen sich die Fälle von Kunden, die ein rückwirkendes Kündigungsschreiben ihrer privaten Krankenversicherung (PKV) bekommen haben und nun ratlos sind. Wie es zu einer solchen Kündigung kommt, was in diesem Fall mit den bereits eingereichten Rechnungen und gezahlten Beiträgen passiert und was Berater ihren Kunden in einem solchen Fall raten sollten, erklärt PKV-Experte Sven Hennig.