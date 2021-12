Tipp unter Kollegen Wie Vermittler wirksam im Internet kommunizieren können

Kunden lassen sich auch über die sozialen Netzwerke gewinnen, sagt Torsten Jasper. Der Finanz- und Versicherungsmakler hat Tipps parat, wie Vermittler via Facebook, Xing und Co. mit Kunden in Verbindung treten können.