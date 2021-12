Kein Unentschieden in Wembley Tipps der Fondsexperten zum EM-Spiel Deutschland gegen England

Nina Schirmer von Avaloq: Sie hofft auf Belgier und Rotwein. | Foto: Avaloq

Nina Schirmer arbeitet seit 2019 als Senior-Vertriebsmanagerin bei Avaloq Sourcing, der deutschen Tochter des Schweizer Wealth-Tech-Anbieters Avaloq. Vorher war Schirmer als Abteilungsleiterin Kundenmanagement Institutionelle Dienste bei der DWP Bank tätig.

Wer gewinnt das Spiel?

Ich bin im Urlaub in Südtirol. Insofern gut, dass unser Gegner nicht Italien heißt. So kann ich weiter damit rechnen, während des Urlaubs einen guten Rotwein serviert zu bekommen.

Wer gewinnt und warum?

Natürlich gewinnt Deutschland. Erstens, weil Joachim Löw ein gutes Ende verdient hat und zweitens weil nun wirklich Zeit für den Brexit ist.

Wer wird Europameister?

Ich glaube an die Belgier.

Wer sollte Europameister werden?

Auch Belgien, weil sie ungeschlagen sind und es diesmal einfach Zeit für den ersten Titel ist.

Welche war Ihre schönste Fußballerfahrung?

Das Eröffnungsspiel der EM 2016 in Paris live zu erleben.

Bester Spruch über die Beziehung zwischen der englischen und der deutsche Nationalelf?

Um es auf Denglisch zu sagen: Liebe Mannschaft, I wish you what.