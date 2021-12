Redaktion 08.08.2014 Lesedauer: 1 Minute

Tipps für Banker Wie Sie mit einer Beförderung auf eine Führungsposition umgehen können

Eine Führungsposition in der Finanzdienstleistungs-Branche bringt hohe Anforderungen mit sich. Henry Chamberlain, Arbeitspsychologe und Chef von Henry Chamberlain Consulting in Hongkong, gibt Tipps, wie man sich in einer solchen Führungsrolle zu verhalten hat.