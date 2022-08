Tipps vom GDV Zahl der Kfz-Unfälle im Ausland klettert nach oben

2021 erreichten insgesamt 23.501 Unfallmeldungen den Zentralruf der Autoversicherer in Hamburg. Das geht aus dem aktuellen Zahlenmaterial der GDV-Dienstleistungstochter hervor, die diese Telefonnummer betreut. „Der verminderte Reiseverkehr sorgte erneut für verhältnismäßig niedrige Unfallzahlen, wobei dennoch ein Anstieg der Auslandsunfälle zu beobachten war“, sagt dazu Geschäftsführer Jens Bartenwerfer. Im Vorjahr waren es 21.029 Fälle, also 11,8 Prozent weniger.

Italien ist Spitzenreiter

4.199 Mal wurden in Deutschland zugelassene Autos im Ausland mit einem italienischen Kfz in einen Unfall verwickelt. Das entspricht 17,9 Prozent aller Anfragen zu ausländischen Kennzeichen. Auf dem zweiten Platz liegen französische Autos, mit denen es im vergangenen Jahr 3.282 Mal krachte, gefolgt von niederländischen Kfz, die 2.699 Mal den Unfallgegner stellten. Der Anteil der Unfälle in den Nachbarländern Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen und Dänemark sank auf 56 Prozent. Eine starke Zunahme verzeichnete Kroatien: Hier waren es 1.343 Unfälle gegenüber 804 im Jahr 2020.

Im Sommer kracht es am häufigsten

Auf die Monate von Juni bis September entfielen mit 55 Prozent die meisten Anfragen zu ausländischen Kennzeichen und deren Versicherern, wobei der August mit 4.505 Fällen an der Spitze liegt, knapp gefolgt vom September mit 4.086 Karambolagen.

Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) rät: Vor der Urlaubsreise mit dem eigenen Pkw sollten Versicherte alle Unterlagen zusammenzustellen, die im Falle eines Unfalls für eine schnelle Schadenabwicklung notwendig sind. Dazu gehören primär der Europäische Unfallbericht, die Grüne Karte, die Rufnummer des Zentralrufs der Autoversicherer (0800 25 026 00 aus dem Inland; +49 40 300 330 300 aus dem Ausland) und die europaweit einheitliche Notfallrufnummer 112.