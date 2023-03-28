Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen

Steuererklärung 2022: Das solltest du nicht vergessen

Als Arbeitnehmer Tipps für die Steuererklärung: Diese Steuervorteile solltest du nicht vergessen

Wer an der Steuererklärung 2022 sitzt, sollte die dafür geltenden Steuervorteile kennen. Welche Regeln gelten für die Homeoffice-Pauschale, die erhöhte Pendlerpauschale und die Mobilitätsprämie für Geringverdienende? Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe erklärt, wo du dir Geld zurückholen kannst.

Ein Mann kümmert sich um seine Finanzen
Ein Mann kümmert sich um seine Finanzen: Christina Georgiadis von der Lohnsteuerhilfe hat drei Tipps für die Steuerklärung 2022 zusammengetragen. | Bildquelle: Imago Images / Roman Möbius
Von 
Aktualisiert am:

Wer jetzt an der Steuererklärung für 2022 sitzt, sollte die dafür geltenden Steuervorteile kennen.

Was sich geändert hat:

  1. Homeoffice-Pauschale,
  2. die erhöhte Pendlerpauschale und
  3. die Mobilitätsprämie für Geringverdienende.

1. Homeoffice-Pauschale 2022: So wird gerechnet

Ursprünglich war die Homeoffice-Pauschale auf die Jahre 2020 und 2021 beschränkt. Die Bundesregierung hat die Pauschale für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inzwischen unbefristet verlängert und ab der Steuererklärung 2023 erhöht

Für das Steuerjahr 2022 gelten allerdings noch die alten, niedrigeren Werte: Bis zu 120 Tage werden mit 5 Euro pro Tag anerkannt. Das ergeben maximal 600 Euro im Jahr. 

 

2. Pendlerpauschale 2022: Mehr Geld für längere Strecken

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können einen Teil ihrer Fahrtkosten zur Arbeit (erste Tätigkeitsstätte) in ihrer Steuererklärung angeben: Pro Arbeitstag (an dem sie zur Arbeit fahren) und Kilometer der einfachen Wegstrecke erkennt das Finanzamt 30 Cent an, ab dem 21. Entfernungskilometer sind es seit dem Veranlagungsjahr 2022 sogar 38 Cent (vorher: 35 Cent). 

Wer mit dem eigenen Auto zur Arbeit fährt, kann die Pendlerpauschale (Steuerdeutsch: Entfernungspauschale) unbegrenzt nutzen – sofern die berechneten Kilometer der einfachen Wegstrecke auch tatsächlich gefahren wurden.

Für Pendler, die andere Verkehrsmittel nutzen, werden über die Entfernungspauschale maximal 4.500 Euro im Jahr an Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte anerkannt. Die Grenze gilt allerdings nicht für nachgewiesene Ticketkosten.

Beispiel: Eine Arbeitnehmerin pendelt an 220 Tagen des Jahres 40 Kilometer zur Arbeit. Für den Veranlagungszeitraum 2022 kann sie insgesamt 2.992 Euro Pendlerpauschale geltend machen:

  • 220 Arbeitstage x 20 (Kilometer) x 0,30 Euro Pendlerpauschale = 1.320 Euro sowie
  • 220 Arbeitstage x 20 (Kilometer) x 0,38 Euro Pendlerpauschale = 1.672 Euro.
 

3. Mobilitätsprämie 2022: Ausgleich für Geringverdiener mit längerem Arbeitsweg

Für Menschen mit einem zu versteuernden Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags greifen in Sachen Fahrtkosten besondere Regeln. Der Grundfreibetrag für das Steuerjahr 2022 beträgt 10.347 Euro für Singles und 20.694 Euro für Verheiratete. 

Sogenannte Geringverdienende erhalten – zunächst befristet bis 2026 – eine Mobilitätsprämie in Höhe von 14 Prozent der Entfernungspauschale. Und zwar dann, wenn der Arbeitnehmer-Pauschbetrag durch die erhöhte Pendlerpauschale zusammen mit den übrigen Werbungskosten überschritten wird – und sich damit auch bei anderen Arbeitnehmenden steuerentlastend auswirken würde.  

Beispiel: Ein unverheirateter Arbeitnehmer hat ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von 8.000 Euro. Damit liegt er unterhalb des Grundfreibetrags und muss deshalb keine Einkommensteuer zahlen. Dadurch profitiert er nicht von der erhöhten Pendlerpauschale. Weil er aber an 200 Tagen des Jahres 35 Kilometer zu Arbeit fährt, wird er trotzdem entlastet – und bekommt insgesamt knapp 160 Euro Mobilitätsprämie. 

Wichtig: Geringverdienende sind nicht dazu verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Um die Mobilitätsprämie zu erhalten, müssen sie es aber doch tun – und darin die Mobilitätsprämie beantragen. 

Über die Autorin:

Christina Georgiadis ist Sprecherin des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH).

Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Thema:
  2. News
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Back in Black: Eignen sich Schallplatten als Wertanlage?
Alternative Investments
Back in Black: Eignen sich Schallplatten als Wertanlage?
Schallplatten feiern ihr Comeback – und sind auch vielversprechende Investitionsmöglichkeiten. Um eine Wertsteigerung zu erzielen, muss man jedoch einiges beachten, wie wir bei einem Hamburger Vinyl-Profi erfahren.
Foto: Geheimtipps: Das sind die besten ETFs 2023
Empfehlungen der Redaktion
Geheimtipps: Das sind die besten ETFs 2023
Bis Ende 2021 war die Börsenwelt noch in Ordnung. Doch mit dem Jahreswechsel drehte der Wind: Krieg, Inflation und Zinserhöhungen ließen die Kurse purzeln. Doch je länger der Abwärtstrend anhält, desto näher ist der Tiefpunkt. Zeit also, den Blick nach vorn zu richten und neue ETFs zu entdecken!
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Foto: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
DI+ Depotauswertung August 2026
Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste