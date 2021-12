Tipps von der Fonds-Finanz-Messe Wie Makler ihr Beratungsangebot verbreitern können

Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen, so das Versicherungsjournal , sieht die Lösung für eine ausreichende Altersvorsorge in einem „altersspezifischen Vorsorge-Mix“, in den auch Immobilien und Aktien gehörten. Für Makler bedeute das, sie sollten ihre Beratung breiter aufstellen.Daniel Hering vom Vergleichsportal Check 24 rät deshalb, einfache Bankprodukte wie Giro- und Tagesgeldkonten, Ratenkredite und Kreditkarten in die Produktpalette aufzunehmen. Dies hätte zudem Vorteile in der Kundenbindung, wenn Makler ihren Kunden „beispielsweise beim Wechsel zu einem günstigeren Energie- oder Telekommunikations-Anbieter“ helfen könnten.Aber auch die Vermittlung von Immobilien könnte ein neuer Vertriebsansatz sein. Ebenso gebe es auch bei Sachversicherungen wie beispielsweise Gewerbeschutz-Policen noch Luft nach oben.