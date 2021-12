Redaktion 08.08.2017 Lesedauer: 1 Minute

Tipps von Rechtsanwälten Was beim Wechsel von der Ausschließlichkeit zum Makler zu beachten ist

Wer die Ausschließlichkeit hinter sich lassen und als Makler arbeiten will, sollte bei der Umstellung einiges beachten. Was ist beispielsweise in Sachen Kündigung, Wettbewerbsrecht und Provisionsrückforderungen zu erfüllen? Die Rechtsanwälte Stephanie Has und Stephan Michaelis haben das in einem Beitrag zusammengefasst.