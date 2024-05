Auf den ersten Blick ist nicht ganz klar, in wessen Büro wir uns befinden. Es ist so groß, dass es das des Chefs sein müsste. Außerdem hängen hier viele Urkunden von ihm an der Wand: „Bester Verkäufer“, „Hervorragende Leistungen im Wettbewerb First Club“ oder „1. Platz im Wettbewerb um die beste Organisationsdirektion“ – Auszeichnungen aus einer Zeit, als der Chef dieses Unternehmens noch kein Versicherungsmakler war, sondern Agenturvertreter der Generali. Der Mitarbeiter hat das größte Büro Flavius-Ionel Dumitru, Ende 20, lässiger Business-Look, sitzt in einem edlen Schreibtischstuhl vor drei Bildschirmen. Seine eher schmächtige Statur will zu dem mehr als großzügig bemessenen Schreibtisch nicht so recht passen. Dumitru telefoniert. Er spricht rumänisch. Man muss die Sprache nicht verstehen, um zu erkennen, dass er das Gespräch souverän lenkt. Er betreut über 800 Privatkunden, erzählt er später in nahezu perfektem Deutsch. Einstweilen muss der andere Mann in seinem Büro warten. Tobias Breu ist optisch das Gegenteil von Dumitru. Der bärige Niederbayer mit der tiefen Stimme hat einen Händedruck, den die eigene Hand nicht so schnell vergisst. Breu lauscht dem Telefonat beiläufig, mittlerweile kann er selbst schon ganz gut Rumänisch verstehen. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos , um diesen Artikel lesen zu können. Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei. Jetzt registrieren

Flavius-Ionel Dumitru ist bei der Beratung rumänischer Kunden an vorderster Front. Quelle: privat Schlechte Tage kennt Breu nicht „Jeder Mensch hat schlechte Tage. Bei ihm habe ich nicht einen einzigen erlebt“, erzählt Dumitru über seinen Boss. Einst hatte er in Rumänien einen Autounfall und brauchte die EVB-Nummer für sein Fahrzeug. Breu habe ihm spätabends sofort geholfen. „Hilfsbereitschaft und dass er keine Vorurteile hat“, seien die Stärken seines Freundes. „Der Tobi kümmert sich. Er findet immer einen Kompromiss und schaut, dass es für jeden passt.“ Schon ganz jung stieg Dumitru als Tippgeber bei Breu ein, später als Minijobber und mittlerweile arbeitet er Vollzeit. Der 29-Jährige ist einer von acht Mitarbeitern bei „TB – Ihr Versicherungsmakler“, wie das Unternehmen heißt. Emphathie mit Zielgruppe dank eigener Geschichte Ausländische Arbeitskräfte sind das Thema schlechthin für Breu. Selbst regional stark verwurzelt, spricht er immer wieder von ihnen. Von den vielen Betrieben der Region, in denen sie das Rad am Laufen halten würden und Jobs erledigten, für die Deutsche kaum noch zu bekommen wären. Oder über die starke Integrationsbereitschaft der Zugezogenen, die bereit seien, sich in Deutschland niederzulassen. Kaum etwas empört ihn mehr als Ablehnung und Verachtung gegenüber diesen Menschen. „Ich mag es nicht, wenn von oben herab geredet wird“, sagt Breu. Er hat diesen Personenkreis, vor allem aus Rumänien kommend, einige auch aus Russland und mittlerweile der Ukraine, zu seiner Zielgruppe gemacht. Da scheint es nicht verwunderlich, dass Breu so positiv von ihnen spricht.