Tobias Koch im Gespräch „Wir ziehen eine kleine Mischfonds-Perle einem Flaggschiff vor“

Es ist historisch erwiesen, dass reine Aktienfonds langfristig höhere Renditen versprechen. Entscheidend für uns sind die Bedürfnisse, die Risikoaversion, der Anlagehorizont, das verfügbare Anlagevolumen sowie die Lebensphase unserer Mandanten. Allerdings steht bei einem ertragsorientierten, defensiven Anleger die Rentenkomponente im Vordergrund, weshalb Alternativen zum reinen Aktienfonds gefragt sind. Häufig bieten Mischfonds, beispielsweise im Rahmen kleinerer Depots für Enkelkinder, eine gute Alternative, um verschiedene Anlageklassen abdecken zu können.Aus Gründen der Diversifikation ist es fallweise sinnvoll, Mischfonds, welche bewusst auch andere Anlageklassen neben Aktien und Anleihen verwenden, im Kundenportfolio einzusetzen. So können beispielsweise Rohstoffe mit einer sehr geringen Gewichtung beigemischt werden, ohne hierfür ein Direktinvestment mit erneuten Transaktionskosten in Anspruch zu nehmen. Auch Strategien, die gerade in trendlosen Börsenphasen profitieren, können indirekt über Mischfonds abgedeckt werden. Es gilt aber, die Quoten der einzelnen Anlageklassen im Kundendepot zu bestimmen und die volkswirtschaftliche Lage zu beurteilen, bevor eine Kombination eines Mischfonds mit sortenfreien Bausteinen in Frage kommt.