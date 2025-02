Amundi Deutschland beruft Vertriebsleiter in Geschäftsführung

Tobias Löschmann ist seit dem 1. Februar 2025 Geschäftsführer bei Amundi Deutschland. Der 48-jährige Betriebswirt war zuvor bereits Mitglied der erweiterten Geschäftsführung und leitet seit 2022 die Frankfurter Niederlassung.

Löschmann verantwortet seit 2022 zudem den institutionellen Bereich bei Amundi Deutschland, seine Jobbezeichnung lautet Head of Sales Institutional & Corporate Clients. Zuvor war er von 2017 bis 2022 in leitender Position für den institutionellen Vertrieb (Head of Institutional Sales) tätig. Diese Position übernahm er nach der Fusion von Amundi mit Pioneer Investments, wo er von 2014 bis 2017 bereits Co-Leiter des Vertriebs für institutionelle Kunden war.

Langjährige Vertriebserfahrung

Seine Karriere im institutionellen Asset Management begann Löschmann 2001 bei BNP Paribas Investment Partners in Frankfurt, wo er bis 2011 verschiedene Vertriebspositionen innehatte, zuletzt als Direktor. Seine berufliche Laufbahn startete er bei der Commerzbank. Löschmann studierte Betriebswirtschaft in Mannheim und erwarb einen Masterabschluss der Manchester University.

Amundi ist nach eigenen Angaben der größte europäische Vermögensverwalter und verwaltet ein Vermögen von rund 2,2 Billionen Euro. Die Gesellschaft beschäftigt 5.500 Mitarbeiter in 35 Ländern. Amundi ist auf institutionelle Investoren spezialisiert und betreut beispielsweise Unternehmen, Versicherungen, Pensionskassen, bAV-Anbieter und Family Offices.

