Tochter der CGPA Europe Neuer VSH-Anbieter gegründet

Die neu gegründete CGPA Europe Underwriting ist die deutsche Vertretung des europaweit tätigen VSH-Versicherers CGPA Europe mit Hauptsitz in Paris. Neben Deutschland und Frankreich ist CGPA auch in Belgien, England, Irland, Luxemburg, Spanien und Italien tätig. Das in München neu gegründete Unternehmen bietet ausschließlich VSH-Versicherungen für Versicherungsmakler und -vertreter an, die vor allem über den Online-Portal Vermittlerdeckung.de vertrieben werden.

Geschäftsführer des neuen Versicherers ist Christian Henseler. Henseler leitete bis 2018 als Vorstand den S.L.P. Vertriebsservice. Davor war er unter anderem als stellvertretender Vorstandschef bei der SdV Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen aktiv.

Derzeit befindet sich CGPA Europe Underwriting nach eigenen Angaben noch in der Gründungsphase. „Nach der Eintragung ins Handelsregister werden die entsprechenden Angaben sowie die Vermittlerregisternummer ergänzt“, erklärt das Unternehmen im Impressum.