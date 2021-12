Svetlana Kerschner 23.04.2014 Lesedauer: 1 Minute

Tochterfirma der Deutschen Börse Clearstream kauft Verwahrgeschäft von Citco

Citco hat sein in Cork ansässiges Verwahrgeschäft für Hedgefonds von Finanzinstituten an Clearstream, ein Tochterunternehmen der Deutschen Börse verkauft. Das teilte die Deutsche Börse am heutigen Mittwoch mit. Den Kaufpreis in Euro beziffert die Clearstream-Mutter auf „einen mittleren Betrag in zweistelliger Millionenhöhe“.