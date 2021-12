Tocqueville-Manager Robert Kleinschmidt über US-Aktien „Vor allem Small und Mid Caps haben noch Potenzial“

Während viele – wohl die meisten – erwarten, dass die Fed im späteren Jahresverlauf die Zügel bei der Geldpolitik anzieht, sind wir uns hier nicht so sicher. Die Dollar-Aufwertung, der niedrigere Ölpreis und die anhaltende wirtschaftliche Schwäche außerhalb der USA haben die Fed bereits auf ihrem Weg zu Zinserhöhungen vorsichtiger werden lassen. Ganz davon abgesehen müssen sich leicht steigende Zinsen, die auf einer starken Wirtschaft basieren, nicht negativ auf einen gesunden Aktienmarkt auswirken.Analysten stehen immer bessere Tools und mehr Informationen zur Verfügung. Einige sehen die noch größere Effizienz des Markts als einen Grund. Ein sehr viel wahrscheinlicherer Grund ist jedoch die Tatsache, dass wir uns mitten in einem liquiditätsgetriebenen Markt befinden, der vor allem die Aktien der großen, bekannten Unternehmen steigen lässt. Diese Aktien befinden sich in den häufig genutzten Indizes, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind. Schaut man nur auf diese Indizes, kann man die Stärke des Gesamtmarkts schnell überschätzen. Kleinere Unternehmen zum Beispiel, vor allem Value-Titel, hinken den Indizes deutlich hinterher.Falls die Zinsen steigen, sollten erfahrene Stockpicker sich wieder profilieren können. Unser Ziel ist es allerdings nicht, einen Index zu schlagen. Vielmehr konzentrieren wir uns auf Kapitalerhalt und Risikomanagement. Zwei Prioritäten, die Indexfonds nicht bieten.Einige Kriterien lassen den Markt sehr teuer aussehen, andere weniger. Nicht zu bestreiten ist, dass er einige gute Jahre in Folge hinter sich hat und ein wenig Skepsis durchaus vertragen könnte. Wir betrachten jedoch nicht den Markt als Ganzes, wenn wir Anlageentscheidungen treffen. Und wir versuchen schon gar nicht, den Markt auf Basis mittelfristiger Vorhersagen zu timen. Wir suchen vielmehr nach einzigartigen Anlagemöglichkeiten, und die gibt es immer noch, vor allem bei den Small und Mid Caps. Aber auch bei den Standardwerten finden wir immer Titel, die gerade nicht angesagt sind - egal, wie hoch der Markt schon gelaufen ist. Zum Beispiel haben wir erst kürzlich Mattel neu ins Portfolio genommen. Der traditionelle Blue Chip des Spielwarensektors ist 2014 stark unter Druck geraten. Zudem haben wir Kursschwächen genutzt, um unsere Positionen in Amazon und Qualcomm auszubauen.Um in eine Aktie zu investieren, müssen wir zunächst überzeugt sein, dass sie einen inneren Wert bietet, den der Markt nicht erkennt. Wir schauen nach Value in den Bilanzen, in der Fähigkeit, Cash zu generieren, in der Langlebigkeit der Marke, der Stärke der Marktposition und der Plausibilität der langfristigen Strategie. Im Gegensatz zu den meisten Wall-Street-Investoren interessieren uns die kurzfristigen Gewinnaussichten nicht. Viele Unternehmen sind ins Portfolio gekommen, weil sie aufgrund von Gewinneinbrüchen oder vorübergehend schlechter Gewinnaussichten günstig zu haben waren.Eine bekannte Aussage von Benjamin Graham ist: In Bärenmärkten gehen Aktien an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurück. Abwärtsmärkte ermöglichen es Value-Investoren oft, zwischen wichtigen und unwichtigen Nachrichten zu unterscheiden und dann große Marken mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert zu kaufen.