Tod auf Mallorca: Hedgefonds-Betrüger erschießt sich

Die spanische Polizei untersucht nun die Waffen der Beamten, die an der Festnahme beteiligt waren. Gleichzeitig wird der Leichnam Frerichs in Palma obduziert. Wie die mallorquinische „Comprendes-Mallorca.de“ berichtet, soll die Pistole des 72-Jährigen verschwunden sein. „Taucher suchten stundenlang vergeblich den Tatort ab“, so die Online-Zeitung.Frerichs, der von Mallorca aus die Anlagegesellschaften K1 Global Limited

und K1 Invest Limited des mutmaßlichen Kapitalanlagebetrügers Helmut Kiener leitete, ist im April in Spanien festgenommen worden. Nach rund drei Wochen Untersuchungshaft konnte er gegen Auflagen vorübergehend in seine Villa in Sant Agustí, einem Viertel von Palma de Mallorca zurückkehren. Am Wochenende sollte der 72-Jährige erneut verhaftet und nach Deutschland überführt werden. Frerichs Chef Helmut Kiener sitzt seit Ende Oktober wegen des Verdachts auf Betrug und Untreue in Untersuchungshaft . Zusammen mit Frerichs soll Kiener Anleger um bis zu 300 Millionen Euro betrogen haben.