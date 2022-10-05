Information für Angehörigen Todesfall in der Familie: Was passiert mit den Versicherungen?

Was müssen Angehörige bei einem Todesfall in der Familie in puncto Versicherungen beachten? Die Experten der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) erklären, welche Versicherungen mit dem Tod des Versicherten enden, welche nicht, und was die Angehörigen tun sollten, um unnötige Kosten zu vermeiden.

Zwei trauernde Frauen umarmen sich: Nach dem Tod eines Familienmitglieds sind viele Angehörige von den anfallenden Formalitäten und Pflichten überfordert.

Welche Versicherungen enden mit dem Tod?

Personengebundene Versicherungen enden mit dem Tod des Versicherten. Dazu zählen Lebens-, Berufsunfähigkeits-, Kranken- und Unfallversicherung. Eine explizite Kündigung ist bei solchen Versicherungen nicht nötig. Allerdings sollten die Versicherungsunternehmen trotzdem informiert werden; um Beitragszahlungen zu stoppen und um etwaige Leistungen ausgezahlt zu bekommen.

Viele Versicherungen benötigen dazu eine Kopie der Sterbeurkunde. Die erhalten nur der Ehepartner, Menschen, die mit der verstorbenen Person in gerader Linie verwandt waren oder solche, die ein rechtliches Interesse nachweisen können.

Übrigens: Wenn in Versicherungen kein Bezugsberechtigter definiert wurde, fällt diese Summe in den Nachlass und geht auf die Erben über.

Welche Versicherungen laufen weiter?

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Sachgebundene Versicherungen laufen nach dem Todesfall meistens weiter. Das liegt daran, dass sich der Schutz nicht auf die Person, sondern eine Sache bezieht. Bestes Beispiel: das Auto. Sofern es nicht mehr benötigt wird, muss es zunächst abgemeldet werden. Erst dann kann die Versicherung gekündigt werden, ein außerordentliches Kündigungsrecht besteht nicht.

Bei der Hausratversicherung endet das Versicherungsverhältnis zwei Monate nach dem Tod, wenn nicht spätestens zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt wie der vorherige Versicherungsnehmer.

Bei der Haftpflichtversicherung stellt sich als Erstes die Frage, ob es sich um einen Einzelvertrag oder eine Familienversicherung handelt. Ein Vertrag für eine Einzelperson endet mit ihrem Tod. Gezahlte Beiträge werden anteilig zurückerstattet. Dabei ist es wichtig, den Versicherer umgehend über das Ableben zu informieren. Denn: Mit dem Tag der Meldung wird auch die Rückzahlungssumme berechnet. Anders ist es bei der Familienhaftpflichtversicherung. Hier besteht Versicherungsschutz bis zur nächsten Beitragsfälligkeit. Bezahlt dann eine mitversicherte Person die Prämie, ist diese der neue Versicherungsnehmer.