DVAG 05.10.2022 in News Lesedauer: 3 Minuten

Teilen

Information für Angehörigen Todesfall in der Familie: Was passiert mit den Versicherungen?

Was müssen Angehörige bei einem Todesfall in der Familie in puncto Versicherungen beachten? Die Experten der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) erklären, welche Versicherungen mit dem Tod des Versicherten enden, welche nicht, und was die Angehörigen tun sollten, um unnötige Kosten zu vermeiden.