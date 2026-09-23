Für sechs deutsche Banken startet der Austausch der tokenisierten Wertanlagen unter Aufsicht der EZB und der Bundesbanken.

Die EZB und die Notenbanken der Euroländer haben digitales Zentralbankgeld eingeführt. Damit können Banken im Großkundengeschäft tokenisierte Wertpapiere abwickeln. Aus Deutschland gehören die Bayerische Landesbank (Bayern LB), die Deutsche Bank, die Dekabank, die DZ Bank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) und die NRW Bank zu den ersten Teilnehmern. Sie haben die Anbindung abgeschlossen und können sofort starten.

Weitere Institute sollen in den kommenden Monaten folgen. Teilnehmen darf jedes Institut, das an T2 angeschlossen ist, das Zahlungssystem des Eurosystems. Das digitale Geld soll spätestens 2028 für alle europäischen Banken, Versicherer und Finanzdienstleister verfügbar sein.

Mit der Technologie wollen Banken über Smart Contracts Dividenden und Zinsen abbilden. „Wir sehen gerade in den USA, Asien und Europa sehr viel Bewegung bei der Nutzung der Blockchain-Technologie für den Finanzmarkt“, heißt es von Seiten der Dekabank. Und weiter: „In Europa haben wir uns regulatorisch eine Basis geschaffen.“

Die Dekabank verweist gegenüber dieser Redaktion auf die digitale Emission der KFW, die sie begleitet habe, und auf den Kryptowertpapierregisterführer. Die deutsche Bank nennt als Anwendungsbeispiel eine Verwahrlösung für digitale Vermögenswerte für Unternehmen.

Distributed-Ledger-Technologie sichert die Daten

Die Basis liefert die Distributed-Ledger-Technologie (DLT). Laut Zeb Consulting speichert sie Daten fälschungssicher und in Echtzeit in einem Hauptbuch ab. „Der Stand dieses Hauptbuchs wird von einem Netz von Teilnehmenden, den sogenannten Knoten, überprüft und aktualisiert“, schreibt Zeb Consulting.

„Das Eurosystem arbeitet daran, im digitalen Zeitalter einen stärker integrierten, innovativeren und widerstandsfähigeren europäischen Finanzmarkt zu ermöglichen“, sagte Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank.