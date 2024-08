Der Markt für tokenisierte Wertpapiere in Deutschland entwickelt sich, das zeigt der aktuelle Digital Asset Monitor für das zweite Quartal 2024. Mit neuen Meilensteinen in der Regulierung und einer wachsenden Vielfalt an Emissionen zeichnet sich ein klarer Trend zur Digitalisierung des Wertpapiermarktes ab.

Stetiges Wachstum des Marktes

Der Bericht stellt fest: „Das stetige Wachstum aus dem letzten Jahr setzt sich fort, für eine dynamische Entwicklung fehlt es aber noch an signifikanter Adaption. Das Marktwachstum erfolgt moderat, sowohl hinsichtlich der Anzahl der Emissionen als auch deren Volumina.“ Diese Beobachtung zeigt, dass der Markt für tokenisierte Wertpapiere zwar noch in den Kinderschuhen steckt, aber kontinuierlich an Bedeutung gewinnt.

Konkret wurden im ersten Halbjahr 2024 35 neue Emissionen verzeichnet, verglichen mit 26 Emissionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies deutet auf ein wachsendes Interesse und eine zunehmende Akzeptanz dieser innovativen Emissionsform hin, wenn auch auf niedrigem Level.

Diversifizierung der Emittenten

Ein interessanter Trend ist die zunehmende Diversität der Emittenten. Der Bericht hebt hervor: „Das erste Halbjahr 2024 prägen nicht die großen Häuser als Emittenten und Investoren wie noch 2023. Stattdessen ist eine Zunahme kleiner Emittenten aus dem In- und Ausland zu beobachten, wobei als Registerführer überwiegend Nicht-Banken agieren.“ Diese Entwicklung könnte zu einer breiteren Palette an Anlagemöglichkeiten für Investoren führen und den Markt insgesamt dynamischer gestalten.

Übersicht der Emissionen im historischen Verlauf © Deka

Ein Meilenstein ist die erste tokenisierte Namensaktie im Januar 2024. Der Bericht stellt fest: „Hervorzuheben ist, dass im Januar 2024, ermöglicht durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG), erstmals eine tokenisierte Namensaktie durch die Nyala Digital Asset GmbH emittiert wurde. Knapp 65.000 Stammaktien wurden an 17 Aktionäre verteilt." Diese Entwicklung markiert einen wichtigen Schritt in der Erweiterung der Anlageklassen, die über Blockchain-Technologie emittiert werden können.

Regulatorische Fortschritte

Ein wesentlicher Faktor für die Marktentwicklung ist die regulatorische Landschaft. Hier gab es bedeutende Fortschritte. Der Bericht vermerkt: „Die Bafin hat Ende Juni erstmals die vollumfängliche Lizenz zur Kryptowertpapierregisterführung an Cashlink und die Dekabank vergeben.“ Diese Lizenzvergabe etabliert die Kryptowertpapierregisterführung als vollwertige Finanzdienstleistung und könnte das Vertrauen in den Markt stärken.

Ausblick

Trotz des stetigen Wachstums gibt es noch Herausforderungen. Der Bericht weist darauf hin, dass verschiedene Faktoren das Geschehen beeinflussen: So binden bei den institutionellen Marktteilnehmern die ECB-Trials, Testläufe zur Tokenisierung der Geldseite (Wholesale-CBDC) durch die Europäische Zentralbank, viele Kapazitäten. Zudem könnten die anstehenden Basel-Kapitalanforderungen für Digital Assets, die nun auf den 1. Januar 2026 verschoben wurden, die zukünftige Entwicklung beeinflussen.

Fazit: Die Tokenisierung von Wertpapieren in Deutschland zeigt eine stetige, wenn auch moderate Entwicklung. Mit der Erweiterung der Asset-Klassen, der Diversifizierung der Emittenten und wichtigen regulatorischen Fortschritten gewinnt der Markt an Reife. Für Vermögensverwalter, Asset Manager und Finanzberater bietet diese Entwicklung sowohl Chancen als auch Herausforderungen.