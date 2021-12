Tom Wilson

Ich habe schon immer lieber Geld gespart als es auszugeben. So habe ich zum Beispiel als Kind nur einmal pro Woche Süßigkeiten gekauft und diese dann gleichmäßig auf die nächsten sieben Tage aufgeteiltIn den ersten Jahren habe ich während des Börsen-Booms mit US-Technologie-Aktien gutes Geld verdient. Durch das letzte Jahr des Studiums haben mich dann die Ersparnisse aus meinem Praktikum bei Schroders gebrachtIch hole mir Ideen und Inspiration von vielen verschiedenen bekannten Unternehmern – Warren Buffett, Charlie Munger, George Soros und Peter Lynch sind aber die, zu denen ich am meisten aufschaueDie Aktie ist underowned oder overowned – Irgendjemand muss sie doch immer besitzen, oder?Wohlstand und Armut der Nationen: Warum die einen reich und die anderen arm sind von David S. Landes. Eines der faszinierendsten und umfassendsten Bücher über die Geschichte der WirtschaftIch mag es, erfolgreich zu sein. Die Angst zu versagen ist Motivation genug für michIch bin ein leidenschaftlicher Kunstsammler. Wenn ich ein gutes Jahr hatte, kaufe ich mir ein schönes GemäldeMeine Eltern haben zu mir immer gesagt: Hochmut kommt vor dem Fall. Ich bin zufrieden mit dem, was ich bisher erreicht habe. Aber Selbstüberschätzung und Selbstgefälligkeit sind die größten Feinde eines FondsmanagersÜber Politiker, die ausschließlich in Wahlzyklen denkenMenschen, die etwas erwarten, ohne selbst etwas dafür zu tunEine Vielzahl von Kunstobjekten – von Gemälden alter Meister bis hin zu moderner und zeitgenössischer KunstDort habe ich noch nie etwas gekauft…etwas, womit meine Lebensgefährtin sich viel zu viel beschäftigtDownton Abbey – wenn auch nur wegen Maggie SmithDazu müsste ich den Fernseher erst mal anschalten, was nicht oft vorkommt. Ich schaue mir lieber Filme im Kino anNichts davon – ich bevorzuge klassische Musik und RugbyDie Hochzeit des Figaro von Wolfgang Amadeus MozartAuf dem Weg zur Arbeit trage ich eine schmuddelige alte Jacke und TurnschuheIch bin der gleichen Meinung wie Robert Louis Stevenson, der einmal gesagt hat: Wein ist abgefüllte PoesieAuf meine Gemälde – obwohl es mir schwer fallen würde, mein Lieblingsgemälde zu benennenZum einen die Behinderten-Organisation Wheelpower und zum anderen das Projekt Youth at Risk, das jungen Menschen mit schwierigem Hintergrund hilft, wieder Ordnung in ihr Leben zu bringenIrgendwo, wo die Luft kühl und frisch ist und man nichts außer Natur hörtDer 1979 in London geborene Brite studiert von 1998 bis 2001 Geschichte an der Universität von Newcastle und startet danach seine berufliche Karriere bei der britischen Investmentgesellschaft Schroders. Dort arbeitet er zunächst als Assistent der Geschäftsführung, wechselt aber bereits nach wenigen Monaten in die Research-Abteilung, wo er sich auf osteuropäische Aktien und ab 2004 auch auf den Nahen Osten und Afrika spezialisiert.Seit August 2005 managt Wilson gemeinsam mit Allan Conway den Osteuropa- Aktienfonds Schroder Emerging Europe. Im Londoner Schwellenländer- Team der Gesellschaft ist er zudem seit Februar 2007 für alle Anlagen im EMEA-Raum verantwortlich.