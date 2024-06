Adrians Krypto-Update TON – dank Telegram der neue Komet am Krypto-Himmel

Mit 608 Millionen gespeicherten US-Dollar und einem enormen Wachstum ist TON 2024 der Aufsteiger am Kryptomarkt. Ein Grund für den Erfolg ist die Integration von TON in das Telegram-Netzwerk. Warum TON für viele Nutzer eine Art Türöffner zur Blockchain-Welt sein kann, erläutert Adrian Fritz.

Mit einem beispiellosen Wachstum und mehreren Allzeithochs ragt das TON-Netzwerk 2024 als neuer Stern am Kryptomarkt hervor: 608 Millionen US-Dollar sind in der Blockchain aktuell gespeichert, das Wachstum im Juni beträgt im Vergleich zum Vormonat 130 Prozent.

Das Netzwerk wurde ab 2018 ursprünglich von Pavel und Nicolai Durov, den Gründern des bekannten Messengerdienstes Telegram, entwickelt, die jedoch mittlerweile nicht mehr Teil des Projekts sind. Dennoch ist Telegram heute wieder ein bedeutender Teil des Erfolgs der TON-Blockchain, deren Geschicke mittlerweile von der in der Schweiz ansässigen TON Foundation gesteuert werden. Beim Netzwerk handelt es sich um eine sogenannte Layer-1-Blockchain, also eine primäre Protokollebene einer Blockchain, wie es auch Bitcoin und Ethereum sind.

Toncoin: Kursanstieg von 238 Prozent seit Jahresbeginn

So lag der Kurs des nativen Token Toncoin (TON) am 14. Juni 2024 bei knapp über 8 US-Dollar und stieg seit Beginn des Jahres um ganze 238 Prozent. Ein Zeichen wachsender Dominanz ist daneben die Tatsache, dass die Anzahl täglich aktiver Nutzer von derzeit über 440.000 beinahe 50.000 mehr ausmacht als im Ethereum-Mainnet. Noch beeindruckender ist, dass TON derzeit fast fünf Millionen tägliche Transaktionen verarbeitet, mehr als Ethereum und seine Skalierungslösungen.

Erfolgsfaktor Telegram-Eingliederung

Die im September 2023 erfolgte Integration von TON ins Telegram-Netzwerk, das fast eine Milliarde Nutzer verzeichnet, war ein bedeutender Faktor für diesen Erfolg. Es bietet dem bestehenden Netzwerk eine benutzerfreundliche Schnittstelle, um mit dem dezentralen Finanzsystem des Web3-Ökosystems zu interagieren, wobei mehrere wichtige Funktionen den rasanten Aufstieg von TON vorantreiben.

Zum einen hat das Programm „Telegram Stars“ eine entscheidende Rolle bei der Expansion gespielt. Denn es fördert TON-basierte Anwendungen direkt innerhalb von Telegram und ermöglicht Nutzern, für digitale Dienste über In-App-Käufe mit dem neuen In-App-Token „Star“ zu bezahlen. Darüber hinaus erlaubt „Telegram Stars“ App-Entwicklern, ihre Stars gegen TON einzutauschen und ihre Werbung auf der Plattform zu subventionieren, wodurch die Anwendungsentwicklung auf Telegram wirtschaftlich rentabler wird.

Ein weiterer, für das Wachstum der Blockchain maßgeblicher Schritt war zudem die Einführung eines Systems zur Umsatzbeteiligung auf Telegram. Es ermöglicht Kanalbesitzern, 50 Prozent der Einnahmen aus den auf ihrem Kanal angezeigten Anzeigen in TON zu erhalten und damit das Engagement und die Akzeptanz der Nutzer zu steigern.

Neue Anwendungen als Wachstumskatalysatoren

„Telegram Stars“ ist nicht der einzige Erfolgsfaktor, den die Integration geschaffen hat: Auch das hauseigene Mini-App-Ökosystem von Telegram ist ein wichtiger Wachstumstreiber für TON. Es umfasst eine Vielzahl von Anwendungen, die Nutzer dazu motivieren sollen, noch aktiver in diesem Netzwerk zu sein und die Blockchain-Interaktionen rationalisieren sollen. So erzielte beispielsweise Notcoin, ein Click-to-Mine-Web3-Spiel, über 35 Millionen Anmeldungen – ein Beweis für die Fähigkeit der Plattform, eine große Nutzerbasis anzuziehen und zu halten.

Darüber hinaus wurde Wallet, eine TON-basierten Plattform mit über 2,5 Millionen Nutzern, die die Verwaltung digitaler Vermögenswerte so einfach gestaltet wie die Nutzung sozialer Medien, in Telegram integriert. Das nahtlose Onboarding ermöglicht es den Nutzern, ihre Vermögenswerte direkt im Telegram Messenger zu verwalten, und „TON Connect“ sorgt dafür, dass eine reibungslose Kommunikation zwischen Wallet und anderen Apps im TON-Ökosystem stattfindet, was die Einstiegshürden deutlich senkt.

Wachstumspotential durch leichte Zugänglichkeit

Krypto per Telegram auf dem Smartphone – es ist leicht verständlich, warum TON eine Art Türöffner sein kann, der neue Nutzerkohorten in die Blockchain-Welt einzubinden vermag. Das Netzwerk ermöglicht die direkte Interaktion mit Web3-Systemen auf der Blockchain und erspart den Nutzern die Navigation in komplexen Krypto-Infrastrukturen.

Das Modell erinnert an den Erfolg von WeChat, Chinas führender Super-App mit über einer Milliarde aktiver Nutzer, die Messaging, soziale Medien und Finanzdienstleistungen nahtlos integriert. In ähnlicher Weise könnte TON, wenn es in den nächsten Jahren nur die Hälfte der Nutzerbasis von Telegram an Bord holt, dazu beitragen, die Gesamtzahl aller Krypto-Nutzer von derzeit etwa 550 Millionen fast zu verdoppeln.

Letztendlich unterstreicht das enorme Wachstum des TON-Netzwerks die signifikante Bedeutung seines Konzepts.

Über den Autor

Adrian Fritz verantwortet als Head of Research die Forschungsabteilung von 21.co. Das Unternehmen ist die Muttergesellschaft von 21 Shares, einem Emittent von Krypto-ETPs.