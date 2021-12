„Too big to fail“ Bundesbank: Fintechs könnten bald systemrelevant werden

10 brennende Fragen zu Fintechs Fünf Expertenmeinungen

Als Beispiel führte der Bundesbank-Vorstand Alibaba an: Die chinesische Internetfirma habe binnen kurzer Zeit einen Geldmarktfonds für ein Millionenpublikum etabliert. Finanzaufseher, so Thieles Forderung, sollten die jungen Finanztechnologie-Anbieter im Blick behalten, um die „kritische Masse" vor dem Durchbruch eines neuen Fintech-Angebots am Markt zu erkennen.

Junge Finanztechnologie-Firmen, sogenannte Fintechs, legen derzeit ein rasantes Wachstum an den Tag. Einige dieser Unternehmen könnten in Zukunft womöglich eine Grenze überschreiten und dann zu groß seien, um noch scheitern zu können („too big to fail“). Diese Sorge äußerte Carl-Ludwig Thiele, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, am Donnerstag auf dem Frankfurt Finance Summit. Aus Thieles Rede zitiert die Börsen-Zeitung.