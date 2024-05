Ranking über 5 Jahre Die 10 besten global anlegenden Fonds für Wandelanleihen

Wandelanleihen (Convertibles) sind eine spannende Anlagekategorie, da diese im Prinzip ein Hybrid aus Aktien und Anleihen darstellen. Sie ermöglichen es den Investoren an der Aufwärtsbewegung der unterliegenden Aktien zu partizipieren, aber gleichzeitig die Sicherheit von Anleihen zu genießen. Historisch betrachtet laufen Wandelanleihen der Aktienkursentwicklung nach oben zu rund zwei Dritteln mit, nach unten aber nur zu einem Drittel, somit stellen die umgangssprachlich Wandler genannten Papiere aus Chance/ Risikogesichtspunkten ein ideales Instrument dar. Wandelanleihen sind eine spezielle Form von Unternehmensanleihen die je nach Ausgestaltung neben einer festen Laufzeit, einer Verzinsung, die dabei unterhalb der Verzinsung einer vergleichbaren reinen Unternehmensanleihe liegt, ein Wandlungsrecht besitzen. In der fix vereinbarten Wandlungsfrist kann der Anleger dann wählen, ob er anstatt einer Rückzahlung der Anleihe eine Wandlung der Anleihe in Aktien des Unternehmens wünscht....

Die Volatilität bei Wandlern ist im Vergleich zur Entwicklung der unterliegenden Aktien deutlich niedriger, da das Wandelrecht in der Regel nur ein Recht aber keine Pflicht ist. Verläuft der Aktienkurs nicht so wie gewünscht, muss der Anleger das Recht nicht nutzen, er erhält dann entsprechend „nur“ die Verzinsung und die Rückzahlung der Anleihe. Gerade in unruhigeren Marktsituationen mit hoher Volatilität und recht unsicherer Zinsentwicklung können solche Papiere einen Mehrwert für die Investoren darstellen.

Wandelanleihen sind eine spezielle Form von Unternehmensanleihen die je nach Ausgestaltung neben einer festen Laufzeit, einer Verzinsung, die dabei unterhalb der Verzinsung einer vergleichbaren reinen Unternehmensanleihe liegt, ein Wandlungsrecht besitzen. In der fix vereinbarten Wandlungsfrist kann der Anleger dann wählen, ob er anstatt einer Rückzahlung der Anleihe eine Wandlung der Anleihe in Aktien des Unternehmens wünscht. Dabei ist der Termin, der Preis und das Wandlungsverhältnis im Voraus fest definiert.

Aber was, wenn wie in den verganegenen Jahren alles auf einmal kommt: eine bis dato unbekannte Bedrohung durch ein global auftretendes Virus, die dadurch entstandenen Beeinträchtigungen des wirtschaftlichen Lebens, Marktschwankungen, plötzlich steigende Inflationsraten und damit einhergehend schnell und hohe Zinssteigerungen. All dies machte es dem Segment in den letzten Jahren nicht leicht. Viele Fonds dieser Kategorie liegen auf 5 Jahres Sicht noch im Minus. Nun zu unserer Top Ten der globalen Wandelanleihefonds auf Basis der 5 Jahres Rendite in Euro.

Platz 10: Lazard Convertible Global IC



Rendite 5 Jahre in Euro: 23,75 Prozent / 4,35 Prozent p.a.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Lazard Convertible Global IC H-CHF Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen

Rentenfonds Wandelanleihen Auflegung: 30.09.2016

30.09.2016 Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft:

ISIN: FR0013185543

FR0013185543 Performance YTD: -7,89%

-7,89% Performance 3 Jahre: -9,23%

-9,23% Performance 5 Jahre: 23,75%

23,75% Volatilität 5 Jahre: 13,06%

13,06% Volumen in Mio. EUR: 3.342

3.342 Währung: EUR

Platz 9: Alken Global Sustainable Convertible SUS

Rendite 5 Jahre in Euro: 25,30 Prozent / 4,61 Prozent p.a.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Alken Global Sustainable Convertible SUS Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen

Rentenfonds Wandelanleihen Auflegung: 09.11.2018

09.11.2018 Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft:

ISIN: LU1864133001

LU1864133001 Performance YTD: 7,01%

7,01% Performance 3 Jahre: 14,66%

14,66% Performance 5 Jahre: 25,30%

25,30% Volatilität 5 Jahre: 9,23%

9,23% Volumen in Mio. EUR: 108

108 Währung: USD

Platz 8: Oaktree Global Convertible Bond



Rendite 5 Jahre in Euro: 25,70 Prozent / 4,68 Prozent p.a.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Oaktree Global Convertible Bond Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen

Rentenfonds Wandelanleihen Auflegung: 21.12.2012

21.12.2012 Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft:

ISIN: LU0854923066

LU0854923066 Performance YTD: 6,70%

6,70% Performance 3 Jahre: 4,98%

4,98% Performance 5 Jahre: 25,70%

25,70% Volatilität 5 Jahre: 9,89%

9,89% Volumen in Mio. EUR: 286

286 Währung: USD

Platz 7: H.A.M. Global Convertible Bond



Rendite 5 Jahre in Euro: 29,99 Prozent / 5,39 Prozent p.a.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

H.A.M. Global Convertible Bond Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen

Rentenfonds Wandelanleihen Auflegung: 11.04.2007

11.04.2007 Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft:

ISIN: LI0028897788

LI0028897788 Performance YTD: 4,79%

4,79% Performance 3 Jahre: 9,25%

9,25% Performance 5 Jahre: 29,99%

29,99% Volatilität 5 Jahre: 8,92%

8,92% Volumen in Mio. EUR: 666

666 Währung: USD

Platz 6: Credit Suisse IP Global Inv. Grade Convertible Bond

Rendite 5 Jahre in Euro: 30,79 Prozent / 5,51 Prozent p.a.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Credit Suisse IP Global Inv. Grade Convertible Bond Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen

Rentenfonds Wandelanleihen Auflegung: 07.11.2013

07.11.2013 Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft:

ISIN: LU0458985982

Performance YTD: 6,60%

6,60% Performance 3 Jahre: 17,19%

17,19% Performance 5 Jahre: 30,79%

30,79% Volatilität 5 Jahre: 8,10%

8,10% Volumen in Mio. EUR: 772

772 Währung: USD

Platz 5: BNP Paribas Funds Global Convertible



Rendite 5 Jahre in Euro: 33,02 Prozent / 5,87 Prozent p.a.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

BNP Paribas Funds Global Convertible Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen

Rentenfonds Wandelanleihen Auflegung: 30.03.2015

30.03.2015 Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft:

ISIN: LU1022396367

LU1022396367 Performance YTD: 4,91%

4,91% Performance 3 Jahre: 5,35%

5,35% Performance 5 Jahre: 33,02%

33,02% Volatilität 5 Jahre: 10,91%

10,91% Volumen in Mio. EUR: 494

494 Währung: USD

Platz 4: UBS (Lux) Convert Global



Rendite 5 Jahre in Euro: 35,05 Prozent / 6,19 Prozent p.a.

Kategorie:

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

UBS (Lux) Convert Global

Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen

Rentenfonds Wandelanleihen Auflegung: 10.08.2015

10.08.2015 Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft:

ISIN: LU1240771763

LU1240771763 Performance YTD: -3,84%

-3,84% Performance 3 Jahre: 0,85%

0,85% Performance 5 Jahre: 34,84%

34,84% Volatilität 5 Jahre: 11,91%

11,91% Volumen in Mio. EUR: 3.855

3.855 Währung: EUR

Platz 3: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond Ucits ETF

Rendite 5 Jahre in Euro: 39,45 Prozent / 6,88 Prozent p.a.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond Ucits ETF

Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen

Rentenfonds Wandelanleihen Auflegung: 17.07.2018

17.07.2018 Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft:

ISIN: IE00BDT6FS23

IE00BDT6FS23 Performance YTD: -3,40%

-3,40% Performance 3 Jahre: 7,01%

7,01% Performance 5 Jahre: 39,34%

39,34% Volatilität 5 Jahre: 12,43%

12,43% Volumen in Mio. EUR: 1.135

1.135 Währung: CHF

Platz 2: Morgan Stanley Global Convertible Bond

Rendite 5 Jahre in Euro: 40,94 Prozent / p.a. 7,10 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond

Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen

Rentenfonds Wandelanleihen Auflegung: 06.08.2010

06.08.2010 Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft:

ISIN: LU0360484413

LU0360484413 Performance YTD: 2,98%

2,98% Performance 3 Jahre: 13,30%

13,30% Performance 5 Jahre: 40,24%

40,24% Volatilität 5 Jahre: 10,18%

10,18% Volumen in Mio. EUR: 649

649 Währung: USD

Platz 1: Franklin Global Convertible Securities

Rendite 5 Jahre in Euro: 46,82 Prozent / 7,98 Prozent p.a.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024