Teilen

Im dritten Quartal 2023 Neue Fondsboutique erobert Spitzenplatz: Diese zehn Häuser sammelten das meiste Geld ein

Mischfonds verlieren weiter an Beliebtheit, Rentenfonds ziehen an – das zeigt eine aktuelle Analyse von Pro Boutiquenfonds. Welche zehn deutschen Fondsboutiquen sich dem zunehmenden Wettbewerbsdruck widersetzen konnten und welcher Newcomer sich darunter befindet, zeigen wir in einer Übersicht.