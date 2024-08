Nachhaltig investieren lässt sich nicht nur über klassische Investmentfonds, sondern auch mittels ETFs. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe der beliebten Indexfolger, die sich speziell auf das Thema Nachhaltigkeit fokussieren. Sie filtern ihr Investmentuniversum entweder so vor, dass bestimmte Branchen ausgeklammert bleiben. Oder sie nehmen ganz konkrete Nachhaltigkeitsziele in den Blick.

Die Kölner Vermögensverwaltung Rheinische Portfolio Management bietet einen Dachfonds aus zehn nachhaltig anlegenden ETFs an, die den hauseigenen Analysten besonders aussichtsreich erscheinen. Dazu unterzieht RP die hierzulande erhältlichen Nachhaltigkeits-ETFs regelmäßig einem Scoring-Prozess. In diesem werden die ETFs auf Basis verschiedener relativer und absoluter Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko durchleuchtet. Anschließend bringen die Analysten sie in eine Rangfolge.

Die zehn ETFs, die an der Spitze stehen, kommen in das Auswahlportfolio. Einmal pro Quartal wird das Scoring neu aufgesetzt und das Portfolio entsprechend umgeschichtet.

Hier stellen wir die zehn ETFs vor, die in der jüngsten Auswertung als besonders vielversprechend herausgefiltert wurden. Die Analyse fand zum Stichtag 31. Juli statt, in die Analyse kamen 48 Nachhaltigkeits-ETFs.





Platz 10: Amundi MSCI Emerging ESG Leaders

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: LU2109787551

Fondsvolumen: 1.193 Millionen Euro

Gesellschaft: Amundi Luxembourg

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem MSCI Emerging Markets Index, die im Vergleich zu anderen aus demselben Sektor ein hohes ESG-Rating aufweisen.

Platz 9: Amundi MSCI Water ESG Screened

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: FR0010527275

Fondsvolumen: 1.614 Millionen Euro

Gesellschaft: Lyxor International Asset Management

Index-Mix: Aktien der 30 weltweit größten Unternehmen, die in den Bereichen Wasser-Infrastruktur, Versorgung oder Aufbereitung tätig sind und mindestens 40 Prozent ihres Umsatzes mit wasserbezogenen Aktivitäten erzielen

Platz 8: iShares MSCI World Quality Factor ESG

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: IE000U1MQKJ2

Fondsvolumen: 736 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem MSCI World Index, die nach dem Quality-Faktor ausgewählt sind und ein positives ESG-Rating aufweisen

Platz 7: Xtrackers MSCI World ESG

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: IE00BZ02LR44

Fondsvolumen: 7.446 Millionen Euro

Gesellschaft: DWS Investment (ETF)

Index-Mix: Aktien von Unternehmen mit positivem ESG-Rating (basierend auf MSCI ESG), die zudem geringe gegenwärtige und potenzielle Kohlenstoff-Emission aufweisen.

Platz 6: Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: IE00BJQRDN15

Fondsvolumen: 614 Millionen Euro

Gesellschaft: Invesco Investment Management

Index-Mix: Quantitativer, aktiver Faktor-Ansatz selektiert Aktien von Unternehmen mit positivem Value-, Quality- und Momentum-Exposure nach vorlaufender ESG-Bewertung

Platz 5: iShares MSCI World Momentum Factor ESG

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: IE000L5NW549

Fondsvolumen: 329 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland – ETF

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem MSCI World Index, die nach dem Momentum-Faktor ausgewählt sind und ein positives ESG-Rating aufweisen

Platz 4: Xtrackers Future Mobility

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: IE00BGV5VR99

Fondsvolumen: 168 Millionen Euro

Gesellschaft: DWS Investment (ETF)

Index-Mix: Aktien von Unternehmen, die im Bereich Zukunftsmobilität (zum Beispiel Energiespeicher, autonome Fahrzeuge, Shared Mobility) tätig sind und einen ESG-Filter passiert haben

Platz 3: iShares MSCI World Communication Services Sector ESG

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: IE00BJ5JP436

Fondsvolumen: 59 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF

Index-Mix: Aktien von globalen Unternehmen aus dem Kommunikationssektor des MSCI World Index, die nach ESG-Kriterien gefiltert sind

Platz 2: iShares MSCI World Information Technology Sector ESG

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: IE00BJ5JNY98

Fondsvolumen: 926 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF

Index-Mix: Aktien von globalen Unternehmen aus dem IT-Sektor, die nach ESG-Kriterien gefiltert sind und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen

Platz 1: Amundi MSCI Digital Economy ESG Screened

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: LU2023678878

Fondsvolumen: 214 Millionen Euro

Gesellschaft: Amundi Asset Management

Index-Mix: Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die erhebliche Umsätze aus der Wertschöpfungskette der digitalen Wirtschaft generieren. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien gefiltert.