Rüstungs-ETFs 2025: Top 10 mit den höchsten Zuflüssen
Ein Thema beherrschte die ETF-Landschaft 2025 wie kein anderes: Verteidigung. Insgesamt flossen 2025 fast 10 Milliarden Euro in Defence-ETFs – eine Vervielfachung gegenüber den Vorjahren. Das zeigen Daten von Morningstar Direct, die DAS INVESTMENT exklusiv vorliegen.
Noch im ersten Quartal 2023 sammelten Rüstungsfonds gerade einmal 4,6 Millionen Euro ein. Getrieben durch die Amtseinführung Donald Trumps, geopolitischen Druck und das neue 5-Prozent-Ziel der Nato explodierten die Volumina.
Vaneck verteidigt Spitzenposition
Der Rüstungs-Fonds, der 2025 die höchsten Zuflüsse erzielen konnte, ist der Vaneck Defense ETF (ISIN: IE000YYE6WK5). Nach Zahlen von Morningstar sammelte das Produkt 2025 insgesamt 3,22 Milliarden Euro ein – allein 1,87 Milliarden Euro im ersten Quartal (Stand: 16. Januar 2026). Damit verwaltet der ETF mittlerweile 6,19 Milliarden Euro und bleibt der mit Abstand größte Rüstungs-ETF in Europa.
Die Dominanz des Vaneck-Produkts zeigt sich auch in der Performance. Auf Jahressicht erzielte der ETF laut Morningstar Direct ein Plus von 72,24 Prozent. Das Portfolio profitierte überproportional von der Gewichtung in wachstumsorientierten US-Verteidigungs- und Technologiewerten. Palantir Technologies steht mit 9 Prozent Portfolioanteil an der Spitze – die Aktie legte über zwölf Monate um 102,39 Prozent zu.
- Sektor: Aktienfonds All Cap Welt
- Auflegung: 31.03.2023
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Vaneck Asset Management
- ISIN: IE000YYE6WK5
- Maximal Drawdown seit Auflage: 14,48%
- Performance YTD: 18,86%
- Performance 1 Jahr: 63,12%
- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,57
- Sum. lfd. Kosten: 0,58%
- Volatilität 1 Jahr: 18,34%
- Volumen in Mio. EUR: 6.185