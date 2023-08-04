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Top 10: Diese neuen Fonds sammelten das meiste Geld ein
Fondsboutiquen Top 10: Diese neu aufgelegten Fonds sammelten die meisten Gelder ein
Das Geschäft mit neuen Fonds ist derzeit nahezu zum Stillstand gekommen, zeigt eine Untersuchung der deutschen Fondsboutiquen, von Pro Boutiquenfonds (PBF). Dort nimmt das Beratungshaus alle drei Monate die Fonds unabhängiger Anbieter in Deutschland unter die Lupe.
Die Ergebnisse aus dem zweiten Quartal 2023 sind eindeutig: Das Interesse der Anleger an neuen Produkten hat abgenommen.
Im Verlauf dieses Jahres konnten die zehn größten neuen Fonds bei Anlegern lediglich knapp 170 Millionen Euro einsammeln. Im Vergleich zum Vorjahr liegt damit der Betrag um etwa 100 Millionen Euro niedriger.
>> Wir zeigen, welche Fonds das meiste Geld einsammeln konnten
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