Das Geschäft mit neuen Produkten ist bei Fondsboutiquen beinahe zum Stillstand gekommen. Zu dem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse vom Beratungshaus Pro Boutiquenfonds (PBF). Wir zeigen, welche neu aufgelegten Fonds dennoch dem Trend trotzten und die meisten Gelder einsammelten.

Fondsboutiquen Top 10: Diese neu aufgelegten Fonds sammelten die meisten Gelder ein

Frau casht nach Geld und Wissen: Wir zeigen, welche zehn Fondsneuauflagen das meiste Geld eingesammelt haben.

Das Geschäft mit neuen Fonds ist derzeit nahezu zum Stillstand gekommen, zeigt eine Untersuchung der deutschen Fondsboutiquen, von Pro Boutiquenfonds (PBF). Dort nimmt das Beratungshaus alle drei Monate die Fonds unabhängiger Anbieter in Deutschland unter die Lupe.

Anzahl neuer Boutiquenfonds nach Assetklasse. © Pro Boutiquen Fonds, Stand: Zweites Quartal 2023

Die Ergebnisse aus dem zweiten Quartal 2023 sind eindeutig: Das Interesse der Anleger an neuen Produkten hat abgenommen.

Im Verlauf dieses Jahres konnten die zehn größten neuen Fonds bei Anlegern lediglich knapp 170 Millionen Euro einsammeln. Im Vergleich zum Vorjahr liegt damit der Betrag um etwa 100 Millionen Euro niedriger.

>> Wir zeigen, welche Fonds das meiste Geld einsammeln konnten