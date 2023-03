Fragt man Investoren nach den zehn Aktien mit dem höchsten Börsenwert, fallen meist Namen wie Microsoft, Amazon oder Apple. Doch wie steht es mit den größten Emittenten von Unternehmensanleihen? Das überlegte sich Jan Tachtler von der Investmentgesellschaft HQ Trust und fand heraus, welche Firmen dort an der Spitze stehen.

Der Kapitalmarktanalyst von HQ Trust und Co-Portfoliomanager des HQT Megatrends hat sich für seine aktuelle Analyse die Top-10-Unternehmen des marktbreiten Aktienindex MSCI ACWI, genauso angeschaut wie die Top-10-Emittenten des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, der die Entwicklung eines globalen Unternehmensanleihe-Portfolios widerspiegelt.

Bei Unternehmensanleihen werden die Top-10-Emittenten von Banken dominiert. >> Grafik vergrößern © HQ Trust

Banken dominieren die Top-10-Emittenten von Unternehmensanleihen

Das Ergebnis: „Bei den Corporates heißt es Big Banks statt Big Tech: Anders als bei Aktien werden bei den Unternehmensanleihen die Top 10 von den Banken dominiert“, fasst Tachtler seine Erkenntnisse zusammen. Womit sich unter den zehn größten Emittenten des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index gleich sieben Banken finden, die auch die Plätze eins bis sieben belegen.

„Ganz anders sieht das Bild bei den Aktien aus: Unter den zehn Unternehmen des MSCI ACWI mit dem größten Börsenwert gibt es vier IT-Titel sowie einige weitere tech-nahe Firmen – und aktuell gerade mal eine Bank“, so Tachtler weiter. Trotzdem gebe es immerhin zwei, die es in beide Ranglisten schafften: Apple und JP Morgan Chase & Co.

Der Kapitalmarktanalyst gibt außerdem zu bedenken: „Zwar unterscheiden sich Aktien und Anleihen fundamental, jedoch können Unternehmensanleihen eine interessante Ergänzung in einem Portfolio sein.“ Durch die wenigen Überschneidungen der größten Positionen könnten Investoren durch den Zugang zu anderen Gesellschaften mit anderer Kapitalstruktur ihre Anlagen breiter streuen.