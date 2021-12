Top 5 Firstfive-Trends: „Weiter auf dem Gas“

Firstfive beobachtet etwa 300 reale Vermögensverwalter-Depots. Auf DAS INVESTMENT.com verrät Firstfive-Chef Jürgen Lampe jeden Monat die spannendsten Trends:Anleihen, gerne Unternehmensanleihen, gerne aus Europa, sind gesucht. Ein Beispiel ist der Anleihenfonds der britischen Fondsgesellschaft Henderson (Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund; ISIN: LU0451950660), der in europäische Unternehmen, derzeit vorwiegend aus dem Banken- und Telekombereich, investiert.Goldverkäufe sind noch zu sehen. Auch Schwellenländer werden gegeben. Asien steht insbesondere zum Verkauf.Seit einigen Monaten gehört K+S zu den stark verkauften Einzelwerten der Vermögensverwalter. In der vergangenen Woche verkauften weitere Entscheider, einige Häuser kauften aber auch spekulativ ein. Nicht bei allen ging die Rechnung auf. Ein süddeutscher Verwalter kaufte zu früh am Dienstag für 23 Euro. Am Mittwoch stieg er dann mit einem heftigen sechsstelligen Verlust bei 20 Euro wieder aus.Je länger der Aufschwung dauert, desto stärker ist der Anteil traditioneller Regionen. Der Trend in Richtung in die USA hält, wenn auch eher unterschwellig, Euro und Euroinvestments machen Boden gut.Die Aktienquoten steigen auf Werte über 32 Prozent. Das ist eine Menge, auch im langfristigen Vergleich. Von der Depotstrukturseite, das zeigt allein diese Zahl, ist in nächster Zeit keine große Unterstützung für die Märkte zu erwarten.Mehr Informationen über Käufe und Verkäufe von Vermögensverwaltern finden Sie im wöchentlichen Newsletter von Firstfive ( www.firstfive.com/newsletter ).