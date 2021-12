Top-5: Welche Fondsmanager aus deutschen Aktien das Meiste rausholen

Der Deutsche Aktienmarkt ist wieder stark im Kommen. In den letzten zwölf Monaten stieg der Dax um 31 Prozent. Deutschland konnte im dritten Quartal des Jahres sogar weltweit den besten MSCI-Index aufweisen. Grund genug für Citywire, die fünf Aktien-Manager vorzustellen, die über die letzten drei Jahre am erfolgreichsten in Deutsche Aktien investierten.Georg Geiger, Vorstand von Value HoldingsValue-Holdings Capital Partners (WKN: A0B63E)über drei Jahre: 57 ProzentIndustrie- und Technologie-UnternehmenIvan Larsen, Fondsmanager bei Danske InvestDanske Invest Tyskland (ISIN: DK0060041564)über drei Jahre: 51,7 ProzentHenkel, Norma, LanxessFrank Lübberstedt, Fondsmanager bei AcatisAcatis Champs Sel Acatis Aktien Deutschland ELM (WKN: 163701)über drei Jahre: 47,5 ProzentMunich-Re, Morphosis, GrenkeleasingTim Albrecht, Fondsmanager bei DWSDWS Deutschland (WKN: 849096)über drei Jahre: 38 ProzentSAP und BASFMatthias Born, Allianz Global InvestorsConcentra (WKN: 847500)über drei Jahre: 36 ProzentLinde, Bayer, Siemens