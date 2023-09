Analyse von Etoro Luxus schlägt Mainstream: So performen die Aktien beliebter Modemarken

Bei der Londoner Fashion Week präsentierten die großen Modemarken ihre neuesten Kreationen auf dem Laufsteg. Doch wie schlagen sich die Modehäuser auf dem Börsenparkett? Das untersuchte die Social-Trading-Plattform Etoro. Es zeigt sich: Neben den großen Luxusmarken fuhren auch weniger namhafte Händler ordentliche Gewinne ein.

Die Fashion Week im London neigt sich dem Ende zu. Passend dazu hat Etoro beliebte Investments aus der Modebranche einmal genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Aktien aus dem Luxusmode-Bereich konnten in den vergangenen fünf Jahren mehr als das Vierfache der Renditen ihrer Mainstream-Konkurrenten erzielen. Für die Analyse untersuchte die Social-Trading-Plattform die Performance der zehn größten britischen und europäischen Luxus- und Mainstream-Modehändler nach Marktkapitalisierung.

Luxusmode auf der Überholspur

Die Top 10 der Luxusmode-Aktien verzeichneten in den vergangenen fünf Jahren ein Wachstum von 90 Prozent, während ihre Mainstream-Konkurrenten lediglich 23 Prozent erzielten. Ganz vorne dabei: Die Mode-Giganten LVMH und Hermès. Der Marktwert von LVMH stieg in den vergangenen fünf Jahren um 163 Prozent. Hermès konnte eine Wachstumsrate von 241 Prozent vorzeigen.

Dagegen verzeichneten europäische Mainstream-Modemarken ein weniger rasantes Wachstum: Das spanische Unternehmen Inditex, die Muttergesellschaft des Modehauses Zara, erzielte in den vergangenen fünf Jahren ein Wachstum von 21 Prozent, gefolgt von der schwedischen Firma H&M mit einem Zuwachs von 26 Prozent und dem britischen Unternehmen Next mit einem Plus von 25 Prozent.

Am schlechtesten schnitt Asos ab, das mit einem Minus von 94 Prozent einen ordentlichen Rückgang hinnehmen musste. Bemerkenswert fanden die Studienautoren kleinere Akteure in der Branche. Beispielsweise verzeichnete der türkische Online-Händler Mavi, eine Denim-Marke, einen Zuwachs von 1.725 Prozent.

„Der kometenhafte Aufstieg von LVMH zum größten europäischen Börsenwert zeigt die anhaltende Anziehungskraft von Luxusmarken, selbst angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten“, kommentiert Ben Laidler von Etoro die Ergebnisse.

Dennoch haben auch die Mainstream-Modemarken das schwierige wirtschaftliche Umfeld gut gemeistert, meint Laidler: „Ihre Aktienkurse sind insgesamt besser als der Durchschnitt der europäischen Aktien. Der Kurssturz der Asos-Aktie zeigt jedoch deutlich, wie wettbewerbsintensiv die Branche sein kann.“

Modemarken übertrumpfen den europäischen Markt

Trotz einiger Verluste haben sowohl die Luxus- als auch die Mainstream-Modehändler im Vereinigten Königreich und in Europa durchweg besser abgeschnitten als der breitere europäische Aktienmarkt, zeigt die Analyse. In den vergangenen fünf Jahren haben die Top 10 der Luxusmodeaktien den Stoxx 600 um ein Verhältnis von 4:1 übertroffen.