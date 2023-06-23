Platz 10: Berkshire Hathaway (Klasse B)
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Schriftzug von Berkshire Hathaway. | © Imago Images / UPI Photo
Schriftzug von Berkshire Hathaway. Bildquelle: Imago Images / UPI Photo

Wert der Beteiligung*: 32 Milliarden US-Dollar

Branche: Finanzen
Land: USA
Hauptsitz: Omaha
Gründung: 1955
CEO: Warren Buffett

Berkshire Hathaway ist ein Konglomerat mit Sitz in Omaha, Nebraska. Es entstand im Jahr 1955 aus der Fusion der Textilfirmen Berkshire Fine Spinning und Hathaway Manufacturing. Im Jahr 1962 investierte Warren Buffett in das Unternehmen.

Quelle: Visualcapitalist; Whale Wisdom; YCharts
*Stand: Erstes Quartal 2023