Fonds
Ranking: Die Top-Aktien von Blackrock
Ranking Die Top-Aktien von Blackrock
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Wert der Beteiligung*: 32 Milliarden US-Dollar
Branche: Finanzen
Land: USA
Hauptsitz: Omaha
Gründung: 1955
CEO: Warren Buffett
Berkshire Hathaway ist ein Konglomerat mit Sitz in Omaha, Nebraska. Es entstand im Jahr 1955 aus der Fusion der Textilfirmen Berkshire Fine Spinning und Hathaway Manufacturing. Im Jahr 1962 investierte Warren Buffett in das Unternehmen.
Quelle: Visualcapitalist; Whale Wisdom; YCharts
*Stand: Erstes Quartal 2023
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