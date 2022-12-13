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IMWF kürt Die besten Anlageberater 2022

Lob, Kritik, Beiträge, Antworten – in einer Studie fließen Unmengen an Daten zusammen, um die Top-Anlageberater Deutschlands zu ermitteln. Wir zeigen Dir die Sieger aus den Bereichen Direktbanken, Finanz- und Anlageberatung, Finanzvertrieb sowie Vermögensverwaltung für das Jahr 2022.

ING-Diba-Maskottchen
ING-Diba-Maskottchen: Das Unternehmen erhielt die Auszeichnung der besten Direktbank 2022. | Bildquelle: Imago Images / Revierfoto
Von  | ehem. Redakteurin
Aktualisiert am:
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Wer sind die beliebtesten Finanz- und Anlageberater? Das geht aus der Studie „Deutschlands Top-Anlageberater 2022“ hervor, die das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Focus Money verfasste. Untersucht wurden 1.500 Finanzdienstleister. Knapp 360.000 Nennungen aus Bewertungsportalen, sozialen Medien, Nachrichtenseiten und Blogs wertete eine künstliche Intelligenz aus, um die Sieger zu küren. Folgende Themen spielten dabei eine Rolle:

  • Seriosität
  • Vertrauen
  • Kundeberatung
  • Produkt und Service
  • Ökonomische Nachhaltigkeit
  • Soziale Nachhaltigkeit

Folgende zwei Werte wurden ermittelt:

  • Tonalitätssaldo: Differenz aus positiven und negativen Nennungen geteilt durch die Gesamtzahl der Nennungen
  • Reichweite: Anzahl der Gesamtnennungen im Verhältnis zum Mittelwert der Branche

Je mehr Reichweite ein Unternehmen besaß, desto stärker wirkte sich die Tonalität aus. Also ob die Kommunikation überwiegend positiv oder negativ gefärbt war – was die Gesamtpunktzahl beeinflusste.

 

Unternehmen konnten einen Punktwert zwischen 0 und 100 Punkten erzielen. Der Branchensieger erhielt 100 Punkte und setzte damit die Messlatte für alle anderen Unternehmen innerhalb des Sektors. Eine Auszeichnung erhielten alle Firmen, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtbewertung erreichten – was in diesem Jahr 130 Gesellschaften schafften.

Hier kommen die Sieger aus den Bereichen Direktbanken, Finanz- und Anlageberatung, Finanzvertrieb sowie Vermögensverwaltung:

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