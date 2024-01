Ergo Gruppe, Gothaer, Helvetia Versicherungen, Nürnberger Versicherung, R+V Allgemeine Versicherung, Swiss Life Deutschland, VHV Gruppe und W&W-Gruppe: Diese acht Versicherer zählt das Top Employers Institute zu den besten Arbeitgebern Deutschlands 2024. Da es sich um eine Qualitäts-Auszeichnung und nicht um ein Ranking handelt, erfolgt die Nennung in alphabetischer Reihenfolge.

Insgesamt zeichnete das internationale Top Employers Institute in diesem Jahr über 2.300 Unternehmen in 122 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten aus. Um das Zertifikat „Top Employer“ zu bekommen, mussten sich Arbeitgeber bewerben und mit ihrer Kompetenz in den Bereichen Personalstrategie (People Strategy), Arbeitsumfeld (Work Environment), Mitarbeitersuche (Talent Acquisition), Weiterbildung (Learning), Vielfalt und Inklusion (Diversity & Inclusion) und Wohlbefinden (Well-being) überzeugen.

In 4 Stufen zur Auszeichnung

Teilnehmen durften Unternehmen, die national mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen, oder aber zu einem internationalen Konzern mit mehr als 2.500 Mitarbeitern gehören. Der Zertifizierungsprozess lief in vier Stufen ab:

Einführung (Service Kick-off): Einführung in den Zeitplan und den Weg zur Zertifizierung im Rahmen eines Welcome Webinar. Umfrage (Survey): Das Unternehmen füllt eine Umfrage zu den Maßnahmen der Mitarbeiterförderung, das sogenannte HR Best Practices Survey aus. Diese setzt sich aus 350 Fragen zu 20 Themen aus den sechs Bereichen zusammen. Neben Personalverantwortlichen müssen auch die betroffenen Mitarbeiter anonymisiert Fragen zu den einzelnen Maßnahmen beantworten. „In der Regel betrachten wir eine Practice als umgesetzt, wenn sie für mindestens 80 Prozent Ihrer Mitarbeiter verfügbar ist“, erklärt das Top Employers Institute in seiner Anleitung für Arbeitgeber. Validierung: Das Top Employers Institute weist jedem Unternehmen einen Auditor zu, der die Antworten überprüfen und auf etwaige Widersprüche und Fehler checken soll. Außerdem kommt der Auditor ins Unternehmen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. „Der Zweck der Validierungsphase besteht darin, sicherzustellen, dass die in dem Survey eingereichten Antworten die HR Practices und Bedingungen widerspiegeln, die den Mitarbeitern im Unternehmen geboten werden“, heißt es vom Top Employers Institute. Dabei führe man bei Organisationen im ersten Teilnahmejahr eine umfangreiche Validierung durch. Bei Organisationen, die zum wiederholten Mal am Zertifizierungsprogramm teilnehmen, hänge der Umfang der Validierung von der Menge der jährlichen Änderungen, potenziellen Ausreißern (positive oder negative Abweichung von gleichrangigen Teilnehmern) und Inkonsistenzen ab. Zertifizierung: Nach dem Abschluss der Validierungsphase informiert das Institut die Arbeitgeber über das Ergebnis. Um eine Zertifizierung als Top Employer zu erreichen, muss das Unternehmen eine Mindestpunktzahl von 60 Prozent erreichen.

>> Die komplette Liste der als Top-Arbeitgeber ausgezeichneten Versicherer weltweit finden Sie hier.