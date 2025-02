In der Interview-Reihe „Top-Berater im Gespräch“ spricht DAS INVESTMENT mit jeweils einem Berater aus den fünf größten deutschen Städten, die das Bewertungsportal Who Finance als die besten Altersvorsorge-Spezialisten aus Kundensicht ausgezeichnet hat. Arndt Schmalenbach, selbständiger Berater der Deutschen Bank in Berlin, machte den Anfang. Nun folgt Alexander Kratschmayr, selbständiger Finanz- und Versicherungsmakler sowie Chef und Gründer der Deutschen Finanzhaus Holding (DFH).

DAS INVESTMENT: In der Who Finance-Auswertung kommen Sie auf die Bestnote von 5,0 – bei mehr als 300 Bewertungen. Das ist eine beachtliche Leistung. Wie haben Sie das erreicht?

Alexander Kratschmayr: Neben einem starken Team mit hohem Serviceanspruch im Hintergrund bin ich selber seit 1998 in der Branche tätig und lege nicht nur auf die Qualität der Bedingungen Wert, sondern als gelernter Bankkaufmann auch einen besonderen Fokus auf die Rentabilität der Kapitalanlage. Durch unseren besonderen Service, zum Beispiel regelmäßige Überprüfung der Anlagestrategie, vertrauen uns unsere Mandanten schon seit vielen Jahren und sind uns treu. Darüber hinaus bin ich als Mitgründer und als Geschäftsführer von DFH komplett frei bei der Auswahl der von mir angebotenen Produkte. Das gilt im Übrigen auch für alle bei uns angeschlossenen Makler.

Und wie halten Sie es mit den Vertriebszielen bei Ihren Mitarbeitern? In der Vergangenheit hatten sich viele Berater über Aktionen wie „Produkt das Monats“ sowie allgemein über zu starre und zu hoch gesetzte Vertriebsziele beschwert, da man unter diesen Umständen die Kundenbedürfnisse nicht ausreichend berücksichtigen könne.

Kratschmayr: Selbstverständlich habe ich von dieser Art von Vertrieb bei Banken und Versicherungen auch schon an der einen oder anderen Stelle gehört. Wir als DFH distanzieren uns klar von solchen Vorgaben. Bei uns im Unternehmen gibt es keine Vertriebsziele, jeder ist in der Auswahl der Produkte komplett frei. Als Versicherungs- und Finanzmakler sind wir sowohl gesetzlich als auch im Rahmen unseres Berufskodexes unserer Mandantschaft gegenüber verpflichtet und nicht gegenüber Produktanbietern.

Wie gehen Sie bei der Auswahl geeigneter Vorsorgeprodukte vor?

Kratschmayr: Wir analysieren Produkte nach folgenden Faktoren: Anlageoptionen verbunden mit Renditechancen, Vertragsbedingungen wie zum Beispiel Flexibilität und günstige Kostenstrukturen. Nur eine Kombination aus allen drei Punkten kann zu einem sehr guten Produkt führen und führt dazu, dass dieses Produkt von uns empfohlen wird.

Wie stehen Sie zum Thema Nachhaltigkeit und Taxonomie?

Kratschmayr: Das entscheidet bei uns jeder Mandant selbst, wir stellen immer beide Möglichkeiten vor. Es gibt solche und solchen Mandanten.

„Wir prüfen auch die Finanzstärke der Unternehmen“

Welche Kriterien verwenden Sie, um die Qualität und Nachhaltigkeit von Vorsorgeprodukten zu bewerten?

Kratschmayr: Neben den bereits genannten drei Punkten prüfen wir noch die Unternehmensqualität, zum Beispiel die Finanzstärke.

Welche Rolle spielen ETFs und andere kostengünstige Anlageformen in Ihren Empfehlungen?

Kratschmayr: Eine große, wir bevorzugen ETFs bei der Auswahl für die Altersvorsorge in den meisten Fällen. Vereinzelnd setzen wir aber auch auf aktive Investmentfonds, sofern wir hier einen Mehrwert für den Mandanten bieten können.

„Wir achten auf Produkte mit niedrigen Kosten“

Wie gehen Sie mit der gesetzlich vorgeschriebenen Kostentransparenz um, insbesondere bei komplexeren Vorsorgeprodukten?

Kratschmayr: Sehr genau. Wir gehen stets die renditeminimierenden Kosten mit der Mandantschaft durch, achten darauf, Produkte mit niedrigen Kosten zu vermitteln und bieten nur ein entsprechendes Produkt an, welches nach Berücksichtigung von Kosten und Steuervorteilen einen echten Mehrwert für unsere Mandantschaft bietet.

Wie oft empfehlen Sie eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Altersvorsorgestrategie?

Kratschmayr: Mindestens alle zwei bis drei Jahre. Wir bieten unseren Mandanten jährlich aktiv Termine zur Überprüfung ihrer Gesamtsituation an.

Welche Trends sehen Sie in der Altersvorsorgeberatung für die kommenden Jahre?

Kratschmayr: Kostengünstige und extrem flexible Produkte mit einer breiten Auswahl an ETFs, gegebenenfalls auch breitere Auswahl bei Themen-ETFs wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz (KI), Cyber-Security und ähnliches.

Was schätzen Sie: Wie beeinflusst das Ergebnis der Bundestagswahl Ihr Tagesgeschäft?

Kratschmayr: Im Wesentlichen gehe ich nicht von einer Beeinflussung des Tagesgeschäftes durch die Bundestagswahl aus. Die Menschen müssen heutzutage mehr Vorsorge betreiben denn je. Allerdings wären gewisse Reformen, wie zum Beispiel eine Verbesserung der Förderung der privaten Altersvorsorge durch die Politik, wünschenswert.

Wie sorgen Sie persönlich fürs Alter vor?

Kratschmayr: Mit einer Mischung aus betrieblicher Altersvorsorge, steuerlich geförderter Altersvorsorge im Rahmen einer ETF-basierten Rentenversicherung und einem reinen flexiblen ungeförderten Investmentdepot. Aus meiner Sicht kommt es auf die Streuung an, so lassen sich alle Vorteile aus Steuerbegünstigung, Sicherheit und Flexibilität optimal kombinieren.

Was halten Sie von Künstlicher Intelligenz (KI) als Anlagethema? Ist es interessant, auch im Rahmen der Altersvorsorge?

Kratschmayr: KI kann sicherlich in Teilen mit beigemischt werden, da dieser Bereich vermutlich einer der Zukunftsmärkte in den kommenden Jahren sein wird. Allerdings erwarte ich hier auch eine hohe Volatilität, sodass ein Fokus auf breit gestreute ETF´s gelegt werden sollte (zum Beispiel MSCI World, MSCI Emerging Markets oder MSCI all world) mit der Beimischung von Themen-ETFs.

Welchen Portfolioanteil sollte KI denn bei Kunden mit hoher und mit mittlerer Risikoaffinität bekommen?

Kratschmayr: Das ist individuell zu bewerten und hängt primär von den Wünschen der Mandantschaft ab, da es neben KI noch eine Reihe anderer interessanter Anlageoptionen gibt. Wir werden je nach Anlegetyp die Optionen nennen, die Entscheidung trifft jede Person für sich selbst.

„Ich bin auch selbst in KI investiert “

Sind Sie selbst in KI investiert?

Kratschmayr: Ja.

Wie setzen Sie die Digitalisierung – und speziell KI – in Ihrem Beratungsalltag ein?

Kratschmayr: Wir sind zurzeit mit einer Unternehmensberatung im Austausch, um KI im heutigen Wettbewerb maximal nutzen zu können. Die Herausforderungen liegen dabei in einem DSGVO-konformen Einsatz und der genauen Analyse der benötigten Prozesse. Ich bin aber sehr zuversichtlich, hier kurzfristig in die Umsetzung zu gehen. Wir haben in den letzten vier Jahren bereits erfolgreich die Umstellung auf eine nahezu vollständige Digitalisierung umgesetzt und verzichten dabei fast vollständig auf Papier um einen nachhaltigen Weg zu gehen. Nur auf Wunsch der Mandantschaft in Einzelfällen verwenden wir noch Papier und Druckertoner. Den überwiegenden Teil unserer Beratungsgespräche führen wir digital durch und vermeiden so unbequeme Fahrzeiten für unsere Mandanten in unser Büro in Hamburgs Innenstadt. Auf ein persönliches Kennenlerngespräch legen wir trotzdem Wert, da eine persönliche, vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit bei uns im Fokus steht.



Über den Interviewten:

Alexander Kratschmayr begann seine berufliche Laufbahn 1998 mit einer nebenberuflichen Tätigkeit bei der BHW Bausparkasse, wo er anschließend von 2001 bis 2003 seine Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK) absolvierte. Danach arbeitete er von 2003 bis 2004 als selbstständiger Finanzberater bei Taures. Von 2004 bis 2006 war er geschäftsführender Gesellschafter von Aeris. Nach der Fusion mit der Wika fungierte Kratschmayr von 2006 bis 2011 zunächst als geschäftsführender Gesellschafter, später als Produktvorstand der Wika. 2011 gründete er die DFH Deutsches Finanzhaus Holding und wurde dort Geschäftsführer. DFH ist ein Zusammenschluss freier und unabhängiger Makler, die die Kunden rund um die Themen Versicherungen, Vorsorge, Kapitalanlagen, Finanzierungen und Immobilien beraten.