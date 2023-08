Die weltweiten Dividenden stiegen im zweiten Quartal 2023 auf einen neuen Rekord. Zu dem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse von Janus Henderson. Demnach stiegen die Ausschüttungen auf 568,1 Milliarden US-Dollar, was einem ein Plus von 4,9 Prozent entspricht. Weltweit haben 88 Prozent der Unternehmen ihre Dividenden entweder erhöht oder konstant gehalten.

Banken und Automobilhersteller sorgen für Schub in Europa

Im zweiten Quartal nehmen die meisten europäischen Unternehmen ihre jährliche Ausschüttung vor, was sich in den Daten widerspiegelt. Die Ausschüttungen in Europa stiegen im Jahresvergleich um ein Zehntel (+9,7 Prozent insgesamt, +10,0 Prozent bereinigt). Damit erreichten sie ein Rekordniveau von 184,5 Milliarden US-Dollar. Hinter dem Anstieg stecken überwiegend Banken, gefolgt von den Automobilherstellern. Dabei verzeichneten die Schweiz, Frankreich und Deutschland Rekordausschüttungen.

„BMW hat die Allianz überholt und ist nach dem Konkurrenten Mercedes-Benz zum zweitgrößten Dividendenzahler in Deutschland aufgestiegen und zahlt dank eines starken Gewinnwachstums mehr als die doppelte Dividende wie vor der Pandemie“, erklärt Daniela Brogt, Vertriebsleiterin für Deutschland und Österreich bei Janus Henderson Investors.

Knapp neun Zehntel der deutschen Unternehmen im Index erhöhten ihre Dividenden oder hielten sie konstant, aber es gab auch Kürzungen. Beispielsweise halbierte das Immobilienunternehmen Vonovia seine Dividende, um seine Kapitalbasis zu schützen. Auch Adidas kürzte seine Ausschüttung um fast 80 Prozent, da die Gewinne nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit Kanye West sanken, so die Analysten.

Wachstum in Japan – anhaltende Schwäche in den USA

Doch nicht nur in Europa, auch in Japan stiegen die Dividenden um 8,4 Prozent und damit deutlich stärker als im weltweiten Durchschnitt. Die Hälfte der japanischen Unternehmen im Janus Henderson Global Dividend Index verzeichnete zweistellige Zuwächse.

Dagegen verlangsamte sich die Wachstumsrate in den USA zum sechsten Mal in Folge auf 4,6 Prozent. Auch die Dividenden in den Schwellenländern gingen zurück.

Weltweites Dividendenwachstum geht auf das Konto der Banken

Insgesamt waren die Bankdividenden weltweit stark, so die Analysten. Auf die Geldinstitute entfiel die Hälfte des globalen Wachstums im zweiten Quartal. In Großbritannien beispielsweise waren die Gesamtausschüttungen trotz niedrigerer Bergbaudividenden stabil, da die HSBC erneut vierteljährliche Ausschüttungen auf einem viel höheren Niveau vornahm, als dies noch vor einigen Monaten möglich schien. In Singapur sorgten die Banken für einen Rekord bei den Gesamtauszahlungen. Den größten negativen Beitrag leisteten die Bergbauunternehmen.

Prognose für 2023

Die Gesamtprognose für 2023 hat Janus Henderson nicht geändert. Der Vermögensverwalter rechnet weiterhin mit einem Anstieg der Ausschüttungen um insgesamt 5,2 Prozent auf einen Rekordwert von 1,64 Billionen US-Dollar, was einem bereinigten Wachstum von 5,0 Prozent entspricht.

Über die Analyse:

Janus Henderson analysiert jedes Jahr die von den 1.200 nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen (Stand: 31.12. des jeweiligen Vorjahres) ausgeschütteten Dividenden. Die Dividenden werden am Tag der Ausschüttung im Modell erfasst. Sie werden brutto nach der am Ausschüttungsdatum festgestellten Anzahl der

Aktien berechnet (das ergibt einen Näherungswert, da die Unternehmen in der Praxis den Wechselkurs kurz vor dem Ausschüttungstermin festsetzen) und zum dann gültigen Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet. Stand der Daten ist der 30. Juni 2023.