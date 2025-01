DVAG-Servicegesellschaft Atlas, die Bayerische, Deutsche Leasing, Ergo Gruppe, Gothaer, Helvetia Versicherungen, Nürnberger Versicherung, R+V Allgemeine Versicherung, VHV Gruppe und W&W-Gruppe: Diese zehn Versicherer zählt das Top Employers Institute zu den besten Arbeitgebern Deutschlands 2025. Da es sich um eine Qualitäts-Auszeichnung und nicht um ein Ranking handelt, erfolgt die Nennung in alphabetischer Reihenfolge.

Kostenpflichtiges Zertifizierungsverfahren

Es ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Auszeichnung um ein kostenpflichtiges Zertifizierungsverfahren handelt. Unternehmen müssen sich aktiv für die Teilnahme bewerben und im Erfolgsfall ein Siegel erwerben. Die Auszeichnung spiegelt daher nur die Arbeitgeberqualität jener Unternehmen wider, die bereit sind, sich diesem Prozess zu stellen.

Insgesamt zeichnete das internationale Top Employers Institute in diesem Jahr über 2.400 Unternehmen in 125 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten aus. Um das Zertifikat „Top Employer" zu bekommen, mussten sich Arbeitgeber bewerben und mit ihrer Kompetenz in den Bereichen Personalstrategie (People Strategy), Arbeitsumfeld (Work Environment), Mitarbeitersuche (Talent Acquisition), Weiterbildung (Learning), Vielfalt und Inklusion (Diversity & Inclusion) und Wohlbefinden (Well-being) überzeugen.

Der Weg zur Auszeichnung in 4 Etappen

Die Teilnahme steht Unternehmen offen, die national mindestens 250 Mitarbeiter beschäftigen oder Teil eines internationalen Konzerns mit über 2.500 Mitarbeitern sind. Der Zertifizierungsprozess gliedert sich in vier aufeinander aufbauende Schritte:

Orientierung (Service Kick-off): In einem Welcome Webinar erhalten die Teilnehmer einen detaillierten Überblick über Zeitplan und Zertifizierungsablauf. Erhebung (Survey): Die Unternehmen durchlaufen eine umfassende Befragung zu ihren Maßnahmen der Mitarbeiterförderung – das HR Best Practices Survey. Dieses umfasst 350 Fragen zu 20 Themenbereichen aus den sechs Hauptfeldern. Eine Besonderheit: Neben dem Management müssen auch Mitarbeiter anonym zu den verschiedenen Maßnahmen Stellung beziehen. Das Institut wertet eine Maßnahme als erfolgreich implementiert, wenn sie mindestens 80 Prozent der Belegschaft zugänglich ist. Überprüfung: Ein vom Institut bestellter Auditor nimmt die Antworten unter die Lupe und prüft sie auf Konsistenz und mögliche Unstimmigkeiten. Der Prüfer besucht das Unternehmen auch persönlich für einen Vor-Ort-Eindruck. Bei Erstteilnehmern erfolgt eine besonders gründliche Validierung, während bei wiederkehrenden Bewerbern der Prüfumfang von den jährlichen Veränderungen, möglichen Ausreißern im Vergleich zu anderen Teilnehmern und etwaigen Inkonsistenzen abhängt. Zertifizierung: Nach Abschluss der Prüfphase kommuniziert das Institut die Ergebnisse an die Arbeitgeber. Die Auszeichnung als Top Employer setzt eine Mindestpunktzahl von 60 Prozent voraus.

