Das Top Employers Institute zeichnete acht deutsche Versicherer mit dem Titel „Top Employer“ aus. Welche Gesellschaften es sind und welche Vorgaben sie erfüllen mussten.

Das Top Employers Institute hat Versicherer ausgezeichnet, die von ihren Mitarbeitern als besonders guter Arbeitgeber bewertet werden.

Das Top Employers Institute hat erneut die besten Arbeitgebern Deutschlands gekürt. In diesem Jahr haben es acht Versicherer auf die Bestenliste geschafft, das sind zwei weniger als im vergangenen Jahr.

Kostenpflichtiges Zertifizierungsverfahren

Es ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Auszeichnung um ein kostenpflichtiges Zertifizierungsverfahren handelt. Unternehmen müssen sich aktiv für die Teilnahme bewerben und im Erfolgsfall ein Siegel erwerben. Die Auszeichnung spiegelt daher nur die Arbeitgeberqualität jener Unternehmen wider, die bereit sind, sich diesem Prozess zu stellen.

Insgesamt zeichnete das internationale Top Employers Institute in diesem Jahr rund 2.500 Unternehmen in 125 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten aus, 153 davon in Deutschland. Um das Zertifikat „Top Employer" zu bekommen, mussten sich Arbeitgeber bewerben und mit ihrer Kompetenz in den Bereichen Personalstrategie (People Strategy), Arbeitsumfeld (Work Environment), Mitarbeitersuche (Talent Acquisition), Weiterbildung (Learning), Vielfalt und Inklusion (Diversity & Inclusion) und Wohlbefinden (Well-being) überzeugen.

Der Weg zur Auszeichnung in 4 Etappen

Die Teilnahme steht Unternehmen offen, die national mindestens 250 Mitarbeiter beschäftigen oder Teil eines internationalen Konzerns mit über 2.500 Mitarbeitern sind. Der Zertifizierungsprozess gliedert sich in vier aufeinander aufbauende Schritte:

Orientierung (Service Kick-off): In einem Welcome Webinar erhalten die Teilnehmer einen detaillierten Überblick über Zeitplan und Zertifizierungsablauf. Erhebung (Survey): Die Unternehmen durchlaufen eine umfassende Befragung zu ihren Maßnahmen der Mitarbeiterförderung – das HR Best Practices Survey. Dieses umfasst 350 Fragen zu 20 Themenbereichen aus den sechs Hauptfeldern. Eine Besonderheit: Neben dem Management müssen auch Mitarbeiter anonym zu den verschiedenen Maßnahmen Stellung beziehen. Das Institut wertet eine Maßnahme als erfolgreich implementiert, wenn sie mindestens 80 Prozent der Belegschaft zugänglich ist. Überprüfung: Ein vom Institut bestellter Auditor nimmt die Antworten unter die Lupe und prüft sie auf Konsistenz und mögliche Unstimmigkeiten. Der Prüfer besucht das Unternehmen auch persönlich für einen Vor-Ort-Eindruck. Bei Erstteilnehmern erfolgt eine besonders gründliche Validierung, während bei wiederkehrenden Bewerbern der Prüfumfang von den jährlichen Veränderungen, möglichen Ausreißern im Vergleich zu anderen Teilnehmern und etwaigen Inkonsistenzen abhängt. Zertifizierung: Nach Abschluss der Prüfphase kommuniziert das Institut die Ergebnisse an die Arbeitgeber. Die Auszeichnung als Top Employer setzt eine Mindestpunktzahl von 60 Prozent voraus.

Welche Versicherungsarbeitgeber vom Top Employer Institute ausgezeichnet wurden, erfahren Sie in unserer Bildstrecke. Da es sich um eine Qualitäts-Auszeichnung und nicht um ein Ranking handelt, erfolgt die Nennung in alphabetischer Reihenfolge.

>> Die komplette Liste der als Top-Arbeitgeber ausgezeichneten Versicherer weltweit finden Sie hier.

Vielfalt der Methodiken: Von Mitarbeiterbefragungen bis KI-Webmonitoring

Die Versicherungsbranche wurde im vergangenen Jahr von einer Vielzahl unterschiedlicher Arbeitgeber-Rankings erfasst, die mit teils grundverschiedenen Methoden arbeiten und zu entsprechend unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Während das Top Employers Institute auf ein strukturiertes Bewerbungsverfahren mit umfassender Dokumentation von HR-Praktiken setzt, verfolgen andere Studien völlig andere Ansätze. Das Marktforschungsunternehmen Servicevalue veröffentlichte 2025 gleich mehrere Arbeitgeber-Analysen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und teild widersprüchlichen Ergebnissen.

In der Februar-Studie „Top Employer for Talent Growth 2025" führte die Allianz das Versicherer-Ranking an. Die Untersuchung bewertete Karrieremöglichkeiten, individuelle Entwicklung, Arbeitgeberqualität, Einstiegschancen und Vergütung, wobei „Karriere" und „Individualität" mit jeweils 35 Prozent besonders stark gewichtet wurden.

Im Herbst 2025 folgte von Servicevalue die Studie „Top Karrierechancen 2025", die mittels KI-gestütztem Webmonitoring die Themen Karriere, Unternehmenskultur und Arbeitsklima analysierte. Zwischen August 2023 und Juli 2025 durchsuchten die Forscher mehrere hundert Millionen öffentliche deutsche Internetquellen nach Erwähnungen von Unternehmen. Mithilfe künstlicher Intelligenz analysierten sie die Tonalität der Nennungen. Zusätzlich verschickten die Kölner einen Online-Fragebogen zur Selbsteinschätzung an die Unternehmen. Diese Methodik führte zu deutlich abweichenden Ergebnissen im Vergleich zur Februar-Studie.

Im Juli 2025 untersuchte Servicevalue in Kooperation mit dem F.A.Z. Institut, welche Unternehmen in der öffentlichen Wahrnehmung als besonders begehrte Arbeitgeber gelten. Die Erhebung basierte auf einem mehrstufigen Webmonitoring-Verfahren, bei dem zwischen Juli 2023 und Juni 2025 mehrere hundert Millionen öffentliche deutsche Internetquellen analysiert wurden. Besonders stark gewichtet wurde die „Arbeitgeber-Performance" mit 50 Prozent.

Mitarbeiterbewertungen als Grundlage

Einen anderen Weg gehen Plattformen wie Kununu und Focus Business. Das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu veröffentlichte 2025 in Zusammenarbeit mit der Zeit-Verlagsgruppe das Ranking „Most Wanted Employer 2025". Dabei zeigte sich, dass Versicherungsmakler in Sachen Mitarbeiterzufriedenheit problemlos mit großen Versicherungskonzernen mithalten können. Als bester Arbeitgeber der Versicherungsbranche wurde die Büchnerbarella Holding ausgezeichnet – ein Gewerbe- und Industriemakler mit einem Ranking-Score von 4,69. Im Gegensatz zum Vorjahr schaffte es 2025 kein Versicherungsunternehmen unter die ersten 15 Plätze des Gesamtrankings.

Focus Business hat in Zusammenarbeit mit dem Research-Unternehmen Factfield rund 4.000 mittelständische Unternehmen als „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2025" ausgezeichnet. Die Mittelstands-Erhebung ergänzt die Focus-Business-Studie zu Großunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Dort schafften es mit Zurich (Platz 8 gesamt) und der SV Sparkassenversicherung (Platz 10 gesamt) zwei Versicherungsunternehmen unter die zehn besten Arbeitgeber Deutschlands.

Bei der Focus-Factfield-Studie warb Factfield über Printanzeigen sowie auf Facebook, Instagram und LinkedIn für die Teilnahme. Ergänzt wurden die Daten durch bereits vorhandene Online-Bewertungen von Plattformen wie Google, Stepstone, Indeed und Glassdoor (Stichtag: März 2025). In die Auswertung kamen ausschließlich mittelständische Unternehmen mit 11 bis 500 Mitarbeitern, mindestens einem Standort in Deutschland, mindestens zehn Bewertungen aus allen Datenquellen und einem Durchschnittswert von mindestens 3,5 von 5 möglichen Punkten.

Die Gesamtpunktzahl jedes Arbeitgebers setzte sich aus zwei Faktoren zusammen: der Anzahl der eingegangenen Bewertungen und dem Durchschnittswert dieser Bewertungen. Diese Vorgehensweise unterscheidet sich grundlegend vom Top Employers Institute, das auf standardisierte Fragebögen und dokumentierte HR-Prozesse setzt, während Kununu und Focus Business auf die subjektiven Bewertungen aktueller und ehemaliger Mitarbeiter vertrauen.

Die unterschiedlichen Methodiken führen zu teils widersprüchlichen Ergebnissen. Unternehmen, die in einer Studie Spitzenpositionen einnehmen, können in anderen Rankings deutlich schlechter abschneiden oder gar nicht auftauchen. Dies liegt nicht nur an den unterschiedlichen Bewertungskriterien, sondern auch daran, dass bei kostenpflichtigen Zertifizierungen wie dem Top Employers Institute nur jene Unternehmen erscheinen, die sich aktiv bewerben und das Verfahren durchlaufen.

Atlas Dienstleistungen für Vermögensberatung 1 / 8 Die DVAG- und Generali-Tochter Atlas wurde als einer der neun besten Arbeitgeber der Versicherungsbranche ausgezeichnet. Bildquelle: DVAG