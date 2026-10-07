Der Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine gehört zu den Top 10 von 489 analysierten Fonds in der Kategorie „Ausgewogen“1 und wurde mit dem Qualitätssiegel „Best Fonds für Asset Management 2026“ der Wirtschaftswoche ausgezeichnet. Diese Auszeichnung basiert auf einer Bewertung der Rendite- und Risikokennzahlen der Fonds über einen Zeitraum von drei Jahren.2

Zwei Kompetenzbereiche, ein flexibler Ansatz

Der Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine vereint zwei Bereiche, die tief in der Anlagetradition von Carmignac verwurzelt sind. Seit der Auflegung des Carmignac Patrimoine im Jahr 1989 zielt der „Patrimoine“-Ansatz darauf ab, sich durch eine flexible Allokation zwischen Aktien, Anleihen und Währungen in einem sich wandelnden Marktumfeld zurechtzufinden. Aufbauend auf dieser Multi-Asset-Philosophie und der 37-jährigen Erfahrung mit Schwellenländer-Investments wendet der Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine diesen flexiblen Ansatz auf ein vielfältiges und sich weiterentwickelndes Anlageuniversum an.

Die Fondsmanagement-Team um Xavier Hovasse, Leiter des Bereichs Schwellenländeraktien (Head of Emerging Equities) bei Carmignac, ist der Ansicht, dass diese Kombination besonders relevant ist, da für die Schwellenländer ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Stärkere Fundamentaldaten, attraktive Bewertungen und starke strukturelle Wachstumsfaktoren gestalten das Chancenpotenzial neu – von Asiens Führungsrolle in den Bereichen KI, Halbleiter und Automatisierung bis hin zur wachsenden Bedeutung der Schwellenländer in globalen Wertschöpfungsketten. Vor diesem Hintergrund kann ein flexibler Multi-Asset-Ansatz Anlegern helfen, Chancen in verschiedenen Schwellenländern, Sektoren und Anlageklassen zu nutzen und gleichzeitig die Auswirkungen von Marktrückgängen abzufedern, die mit Phasen erhöhter Volatilität einhergehen können.

Neben seinem flexiblen Anlageansatz ist Nachhaltigkeit ein weiterer wichtiger Aspekt für den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine. Der Fonds ist als Artikel 8 gemäß der SFDR3 klassifiziert und fördert ökologische und soziale Merkmale durch ESG-Analysen, eine Mindestquote von 10 Prozent für nachhaltige Anlagen im Einklang mit den UNSDGs, sektor- und normbasierten Ausschlüssen sowie aktivem Stewardship.

1 Methodik: Das Ranking zeigt, welche vermögensverwaltenden Fonds überzeugende Renditen bei gleichzeitig angemessenem Risiko erzielen und welche Fonds auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten besonders interessant sind. Gemeinsam mit dem Analysehaus MMD Analyse & Advisory hat die Wirtschaftswoche insgesamt 1.613 Mischfonds untersucht. Bewertet wurden die Fonds anhand ihrer Rendite- und Risikokennzahlen über einen Zeitraum von drei Jahren. Die Untersuchung unterscheidet dabei zwischen den drei Kategorien „Dynamisch“, „Ausgewogen“ und „Defensiv“. Die jeweils besten Fonds der drei Kategorien wurden darüber hinaus einem Nachhaltigkeitscheck durch Mountain-View Data unterzogen. Dabei wurde die tatsächliche Zusammensetzung der Fondsportfolios analysiert – und nicht lediglich geprüft, ob ein Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen wirbt. Weitere Informationen finden Sie unter: Druckbericht „Beste Vermögensverwaltungsfonds.pdf“.

2 Bewertungszeitraum: 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2026. Die Fonds wurden über diesen Dreijahreszeitraum anhand ihrer Rendite- und Risikokennzahlen bewertet. Weitere Informationen finden Sie unter: Druckbericht „Beste Vermögensverwaltungsfonds.pdf“.

3Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

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