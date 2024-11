in Fonds

Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Bis zu 1.900 Prozent Plus: Wir haben ausgewertet, welche Fonds über 20 Jahre die höchsten Renditen eingefahren haben. Hier sind die Top 20 – eine Strategie liegt mit Abstand vorn.

In 20 Jahren erwirtschafteten die besten Dinosaurierfonds ein Plus von mindestens 850 Prozent.

In 20 Jahren erwirtschafteten die besten Dinosaurierfonds ein Plus von mindestens 850 Prozent. | Foto: Midjourney

Mit welchen Fonds konnten Anleger in den vergangenen Jahren die höchsten Renditen erwirtschaften? Das haben wir mithilfe unserer Fondsanalyse ausgewertet und stellen die Besten der Besten in einer kleinen Serie vor. In den ersten drei Teilen haben wir die Top-Performer über drei, fünf und zehn Jahre gezeigt. Wir schließen die Serie nun mit den 20 Dinosaurierfonds ab, die über 20 Jahre die besten Renditen eingefahren haben.

Wichtig: Wir haben dabei ausschließlich die Retail-Tranchen der Fonds berücksichtigt. Nicht in die Auswertung eingeflossen sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung, die den Zusatz „hedged“ tragen. Auch ETFs wurden in das Ranking einbezogen – allerdings hat es nur ein Indexfonds in die Top 20 geschafft. Bei passiven Fonds, die demselben Index folgen, wurde nur der mit der besten Wertentwicklung berücksichtigt (Stand der Performance-Daten: 20. November 2024).

Hier geht's zu den anderen Teilen der Serie:

Top-Fonds: Das sind die Besten der Besten über 3 Jahre

Top-Fonds: Das sind die Besten der Besten über 5 Jahre

Top-Fonds: Das sind die Besten der Besten über 10 Jahre

Platz 20: Deka-Technologie CF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024